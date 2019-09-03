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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Testi kırılmadan

3 Eylül 2019

Yeni kurulacak partilerin, mecliste grup oluşturacakları konuşuluyor.

Grup nasıl oluşturulur?

Seçim olmadığına göre, ancak transferle oluşturulur.

O zaman da mebus pazarı tekrar açılır ve o çirkin döneme tekrar dönülür.

***

Yeni partiler...

Kuracak olanlar...

Yani Davutoğlu ve Babacan.

Transfer kelimesini onların ağzından duymuş değiliz. Mecliste grup kuracaklarına dair tek kelime söylemediler.

Önce onları özenle tenzih edip, yazıya öyle devam etmek istiyorum.

***

Onlardan böyle bir ses gelmedi ama kenarda hevesle bekleyen bazı gayrimemnun milletvekilleri var. Her partide var. Yeni partiler, onlar için bir ümit kapısıdır.

İşte bu beklentiyi kırmak lazım.

Kim kıracak?

Bence bizatihi Davutoğlu ve Babacan kırmalı.

Mecliste milli iradeyi çarpıtacak böyle bir harekete asla izin vermeyeceklerini, onlar ima veya ilan etmeli. Ve o kapı kapanmalı.

***

Neden yazıyorum?

Eski mebus pazarları ve demokrasiye sürdüğü lekeleri hatırlatmak istediğim için yazıyorum.

Testi kırıldıktan sonra nesini yazayım?

Çok iyi biliriz ki, 28 Şubat bile, cüretini meclis içi transferlerden almıştır. Eğer Çiller’in DYP’sini kuşa çevirmeselerdi, Erbakan’ın kılına dokunamazlardı. Bilenler, bilmeyenlere anlatıversin.

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