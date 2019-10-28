- Aferin bak, en koyu Erdoğan karşıtları bile, Trump’ın mektubuna
sert tepki gösteriyorlar.
Demek ki, Türkiye tek vücut olmuş.
Aldanmayın.
***
Onların derdi Türkiye değil. Konuyu dipdiri gündemde tutuyorlar ki, Erdoğan’ın maruz kaldığı o çirkin üslup, ayyuka çıksın:
- Bu Tayyip Erdoğan var ya, bizi nelere muhatap
etti yarabbi, işte görün.
Bütün mesele bu.
***
Yani, seviniyorlar.
İyi malzeme...
Mektubu yazanın hiç kabahati yokmuş gibi...
İlle de Erdoğan:
- Niye zarfı açıp okuyor?
- Niye gerekeni yapmıyor?
- Niye onurumuzla oynatıyor?
Ama beri tarafta Osman Bey,
ta Londra’dan, Türkiye Cumhurbaşkanı için “katil” diye bağırıyor, ona hiç ses yok:
Nasıl tek vücut bir Türkiye bu?
***
İşte diyorum ki:
- Aldanmayın.
Trump’ın mektubu bizi ne kadar incittiyse, bunlar o kadar mutlu olmuşlardır. Türkiye umurlarında değil, yeter ki Erdoğan incinsin.
Öyleyse?
Bu fırsat kaçmaz.
Duyarlı birer Yurttaş kılığına bürünüp, olaya Türkiye’nin yanında yer almış gibi yaklaşıyorlar.
Aldanmayın.
Zaten bu tiyatro 13 Kasım’da son bulacak.
Ters köşe
Şuna aldanmayın:
- Aferin bak, en koyu Erdoğan karşıtları bile, Trump’ın mektubuna
sert tepki gösteriyorlar.
Demek ki, Türkiye tek vücut olmuş.
Aldanmayın.
***
Onların derdi Türkiye değil. Konuyu dipdiri gündemde tutuyorlar ki, Erdoğan’ın maruz kaldığı o çirkin üslup, ayyuka çıksın:
- Bu Tayyip Erdoğan var ya, bizi nelere muhatap
etti yarabbi, işte görün.
Bütün mesele bu.
***
Yani, seviniyorlar.
İyi malzeme...
Mektubu yazanın hiç kabahati yokmuş gibi...
İlle de Erdoğan:
- Niye zarfı açıp okuyor?
- Niye gerekeni yapmıyor?
- Niye onurumuzla oynatıyor?
Ama beri tarafta Osman Bey,
ta Londra’dan, Türkiye Cumhurbaşkanı için “katil” diye bağırıyor, ona hiç ses yok:
Nasıl tek vücut bir Türkiye bu?
***
İşte diyorum ki:
- Aldanmayın.
Trump’ın mektubu bizi ne kadar incittiyse, bunlar o kadar mutlu olmuşlardır. Türkiye umurlarında değil, yeter ki Erdoğan incinsin.
Öyleyse?
Bu fırsat kaçmaz.
Duyarlı birer Yurttaş kılığına bürünüp, olaya Türkiye’nin yanında yer almış gibi yaklaşıyorlar.
Aldanmayın.
Zaten bu tiyatro 13 Kasım’da son bulacak.