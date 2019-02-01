Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Ters köşe
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ters köşe

1 Şubat 2019

Efendim, Binali Yıldırım, seçimi kaybedeceğini anladığı için (nasıl anladıysa) TBMM başkanlığından istifa etmiyor. Hiçbir şey olmamış gibi dönüp meclis başkanlığı koltuğuna tekrar oturacak.

Bu deli saçması iddiaya göre...

Şimdi ne oluyor?

Seçimi kazanacağını birdenbire anladığı için (nasıl anladıysa) meclis başkanlığından istifaya karar vermiş bulunuyor.

Mesele bu kadar basit.

Anlaşılmayacak yanı yok.

Önce kale

Bence Kılıçdaroğlu başardı.

Aday belirleme süreci, ancak bu kadar güzel yönetilebilirdi... Badireyi en az kayıpla atlattı.

Dikkat buyurun.

31 Mart gelir geçer ama bir de bunun ertesi günü var. Nisan 1’de ya kıyamet koparsa? Hesap Adamı olarak, önce orayı sağlama aldı.

Yani 31 Mart’tan ziyade 1 Nisan’a göre mevzilendi.

Kimse boşuna bir yere gelmiyor. Bu sebeple de zaten kolay gitmiyor, vesselam.

Nüans

İttifak yapmak başka, vesayet altına girmek başka.

İYİ Parti’nin yaptığı, ittifak’tır. Lakin öbürüne, yani örtülü olanına ittifak diyemem. O daha ziyade vesayet altına girme’ye benziyor... Daha da öte koruma altına alınmaya... bir yerlere sığınmaya, saklanmaya... Hattâ daha da öte kendi iradesini terk etmeye, güdülmeye benziyor.

Ayıplamıyorum.

Yaşamak için o da bir yol.

Nitekim Suriye’deki ağababaları da manda ve himaye altında değil mi?

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.