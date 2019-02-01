Efendim, Binali Yıldırım, seçimi kaybedeceğini anladığı için (nasıl anladıysa) TBMM başkanlığından istifa etmiyor. Hiçbir şey olmamış gibi dönüp meclis başkanlığı koltuğuna tekrar oturacak.
Bu deli saçması iddiaya göre...
Şimdi ne oluyor?
Seçimi kazanacağını birdenbire anladığı için (nasıl anladıysa) meclis başkanlığından istifaya karar vermiş bulunuyor.
Mesele bu kadar basit.
Anlaşılmayacak yanı yok.
Önce kale
Bence Kılıçdaroğlu başardı.
Aday belirleme süreci, ancak bu kadar güzel yönetilebilirdi... Badireyi en az kayıpla atlattı.
Dikkat buyurun.
31 Mart gelir geçer ama bir de bunun ertesi günü var. Nisan 1’de ya kıyamet koparsa? Hesap Adamı olarak, önce orayı sağlama aldı.
Yani 31 Mart’tan ziyade 1 Nisan’a göre mevzilendi.
Kimse boşuna bir yere gelmiyor. Bu sebeple de zaten kolay gitmiyor, vesselam.
Nüans
İttifak yapmak başka, vesayet altına girmek başka.
İYİ Parti’nin yaptığı, ittifak’tır. Lakin öbürüne, yani örtülü olanına ittifak diyemem. O daha ziyade vesayet altına girme’ye benziyor... Daha da öte koruma altına alınmaya... bir yerlere sığınmaya, saklanmaya... Hattâ daha da öte kendi iradesini terk etmeye, güdülmeye benziyor.
Ayıplamıyorum.
Yaşamak için o da bir yol.
Nitekim Suriye’deki ağababaları da manda ve himaye altında değil mi?
Ters köşe
Efendim, Binali Yıldırım, seçimi kaybedeceğini anladığı için (nasıl anladıysa) TBMM başkanlığından istifa etmiyor. Hiçbir şey olmamış gibi dönüp meclis başkanlığı koltuğuna tekrar oturacak.
Bu deli saçması iddiaya göre...
Şimdi ne oluyor?
Seçimi kazanacağını birdenbire anladığı için (nasıl anladıysa) meclis başkanlığından istifaya karar vermiş bulunuyor.
Mesele bu kadar basit.
Anlaşılmayacak yanı yok.
Önce kale
Bence Kılıçdaroğlu başardı.
Aday belirleme süreci, ancak bu kadar güzel yönetilebilirdi... Badireyi en az kayıpla atlattı.
Dikkat buyurun.
31 Mart gelir geçer ama bir de bunun ertesi günü var. Nisan 1’de ya kıyamet koparsa? Hesap Adamı olarak, önce orayı sağlama aldı.
Yani 31 Mart’tan ziyade 1 Nisan’a göre mevzilendi.
Kimse boşuna bir yere gelmiyor. Bu sebeple de zaten kolay gitmiyor, vesselam.
Nüans
İttifak yapmak başka, vesayet altına girmek başka.
İYİ Parti’nin yaptığı, ittifak’tır. Lakin öbürüne, yani örtülü olanına ittifak diyemem. O daha ziyade vesayet altına girme’ye benziyor... Daha da öte koruma altına alınmaya... bir yerlere sığınmaya, saklanmaya... Hattâ daha da öte kendi iradesini terk etmeye, güdülmeye benziyor.
Ayıplamıyorum.
Yaşamak için o da bir yol.
Nitekim Suriye’deki ağababaları da manda ve himaye altında değil mi?