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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Takviye güç

21 Aralık 2019

Yıl biterken siyasi partilerin kimyalarına bakarsak...

Genel görünüm şu:

Ya mevcut seçmenleriyle yetinip partilerini aynen muhafaza edecekler ya da başka pazarlara el atıp yeni seçmenlere açılacaklar.

Haa, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak da var.

Elbette var.

Riski göze alacaklar.

*

Bu işi CHP iyi beceriyor.

Parti olarak sağ’a kaymadı ama sağdaki seçmenlere kepçe attı. Nasıl attı? Onların nabzına göre vitrin düzenleyerek.

Örnek:

Bir Ülkücü’yü Ankara’da, bir Muhafazakâr’ı İstanbul’da aday göstererek...

Öncesi de var.

2007’de önünü kesmeye çalıştığı bir Müslüman Cumhurbaşkanı’nı, 2018’de çatı adaylığa layık görerek.

*

Şimdi yeni bir durum var.

İki parti daha geliyor.

Hem de AK Parti’den koparak. Yani Millet İttifakı’na daha yakın duracağı muhakkak...

Bu da yeni bir pazar, kaç puan olursa olsun, yeni bir pazar.

Böyle müttefik, en çok CHP’nin işine yarayacak.

Demek istiyorum ki, CHP sağ’a kaymıyor ama sağdaki seçmenle

yine akrabalık kuracak.

Avantaj mı?

Evet avantaj.

Bakalım AK Parti’nin tedbiri ne olacak? Yeni yılın ilk ayları sürpriz gelişmelere gebe.

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