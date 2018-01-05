Sürpriz değil

Durup dururken vize’ye niçin yol verdi ABD...

Ne değişti?

Hangi dağda kurt öldü?

“Herhalde bunun arkasından bir kazık gelecek...” demeye kalmadı, ambargo davasında jüri kararı açıklandı.

- Ne jüri ama?

Günlerce gezip tozdular, onunla bununla konuştular, kimbilir ne telkin ve tavsiyeler aldılar, günler sonra mahkemeye gelip “şahsi iradelerini” sergilediler, öyle mi?

Yargı değil, tiyatro.

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Bizim üstad hukukçular ne diyor acaba?

Böyle bir mahkemenin yapısı hakkında mesela Sami Selçuk ne düşünüyor?

Mesela Hikmet Sami Türk ne düşünüyor?

Ah, unutuyordum, acaba 367 Sabih Kanadoğlu ne düşünüyor?

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Sırf onlar değil, mesela, eski cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in de fikrini merak etmez misiniz?

Sonraa... Önemli meselelerde düşüncelerini söylemeye devam edeceğini duyuran Abdullah Gül’ün de ne düşündüğünü merak

etmez misiniz?

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Bizim stratejik ortağa da maşallah... Bütün kurumlarıyla birlikte tel tel dökülüyor... Tıpkı onun gibi... Beri tarafta Fransa Cumhurbaşkanı Macron, birkaç tutuklunun serbest bırakılmasını Erdoğan’dan pekala rica edebiliyor. Yahu tutuklu hiç ricayla salıverilir mi? Fransa’da böyle mi?

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Dönelim ambargo davasına.

11 Nisan’da verilecek olan karar, bizim iç siyasete yansır mı? Siyasi malzeme olur mu? Eh, siyasi dava dendiğine göre siyasi meze olacağı da muhakkaktır.

Milli meseleymiş, kim dinler? Bilakis, milli olduğu için zaten tepe tepe kullanılır. Gayrimilli cepheye müjde.