Kaç salı var?
Süre çok uzun
Yerel seçime kadar 50 salı.
Genel seçime kadar 80 salı.
Demek ki bir o kadar da mecliste salı toplantıları var.
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Uzun bir süre bu.
Siyasi gerginliğe nasıl katlanacağız? Tansiyon, giderek daha da yükseleceğine göre hakaret dolu bu konuşmalara 50-80 salı daha nasıl sabır göstereceğiz?
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Bunu ancak seçim temizler.
- Derhal seçim.
Fakat hükümet erken seçim yapmam diyor. Devlet Bahçeli bastırmadıkça böyle bir ümit yok.
Ortalığı yatıştıracak sâkin bir ses... O da yok.
Bilakis, yangına körükle giden çok.
Bu durumda bana birisi anlatsın, bilmem bu öfkeyle biz nasıl yaşayacağız?
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İncitilmeyen kurum kalmamıştır.
- Saray’ın savcısı, sarayın hakimi, sarayın polisi, sarayın sanatçısı, sporcusu.
Yetti artık.
Yazarlar, çizerler, akademisyenler, şunlar bunlar, zaten yandaş veya yoldaş.
E geriye ne kaldı?
- Sarayın ordusu.
Yakında onu da duyarsınız.
Milletin yarısı sarayın vatandaşı, bereket öbür yarısı özgürlük aşığı, öyle mi?
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İşte bu yarı vatandaşlar sandığa gidip karar verecekler:
- Demokrasi mi, dikta mı?
Ne zaman?
80 hafta sonra.
Ona da razıyız.
Yeter ki kategorize edilmekten kurtulalım. Nedir bu. Her gün azar işitiyoruz.
Not:
Mehteran Takımı da Hakkari sınırına gidip asker ve polislere konser vermiş... Buyrun bakalım, davul-zurna’yla bir şenlik daha... marşlar, serhat türküleri, neler neler.
Yahu, siz Kılıçdaroğlu’nu sinirlendirmek için mi yapıyorsunuz bunu?