Süre çok uzun

Yerel seçime kadar 50 salı.

Genel seçime kadar 80 salı.

Demek ki bir o kadar da mecliste salı toplantıları var.

***

Uzun bir süre bu.

Siyasi gerginliğe nasıl katlanacağız? Tansiyon, giderek daha da yükseleceğine göre hakaret dolu bu konuşmalara 50-80 salı daha nasıl sabır göstereceğiz?

***

Bunu ancak seçim temizler.

- Derhal seçim.

Fakat hükümet erken seçim yapmam diyor. Devlet Bahçeli bastırmadıkça böyle bir ümit yok.

Ortalığı yatıştıracak sâkin bir ses... O da yok.

Bilakis, yangına körükle giden çok.

Bu durumda bana birisi anlatsın, bilmem bu öfkeyle biz nasıl yaşayacağız?

***

İncitilmeyen kurum kalmamıştır.

- Saray’ın savcısı, sarayın hakimi, sarayın polisi, sarayın sanatçısı, sporcusu.

Yetti artık.

Yazarlar, çizerler, akademisyenler, şunlar bunlar, zaten yandaş veya yoldaş.

E geriye ne kaldı?

- Sarayın ordusu.

Yakında onu da duyarsınız.

Milletin yarısı sarayın vatandaşı, bereket öbür yarısı özgürlük aşığı, öyle mi?

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İşte bu yarı vatandaşlar sandığa gidip karar verecekler:

- Demokrasi mi, dikta mı?

Ne zaman?

80 hafta sonra.

Ona da razıyız.

Yeter ki kategorize edilmekten kurtulalım. Nedir bu. Her gün azar işitiyoruz.

Not:

Mehteran Takımı da Hakkari sınırına gidip asker ve polislere konser vermiş... Buyrun bakalım, davul-zurna’yla bir şenlik daha... marşlar, serhat türküleri, neler neler.

Yahu, siz Kılıçdaroğlu’nu sinirlendirmek için mi yapıyorsunuz bunu?