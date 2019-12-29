Evladına kavuşan annelerden biri, Diyarbakır’da haykırıyor:
- Türk Kürt ayrımı yok,
bu kavga neden?
Cevap veriyorum bacım:
- Türklerle Kürtler kavga etmiyor.
- Sadece eli silahlı bir örgüt
Türk - Kürt kardeşliğine kurşun sıkıyor.
- Yoksa Kürtler Türkleri severler.
- Türkler de Kürtleri severler.
- Sadece Türkler birbirlerini sevmezler.
Hepsi bu.
***
Nitekim...
Sokakta, gazinoda, meyhanede, maçta, şurada burada, hiçbir yerde Türk- Kürt kavgası göremezsiniz.
Ama Türklerin birbirlerinin gözünü oyduğunu her yerde görebilirsiniz.
Hergün cinayetler işleniyor.
Kadına şiddet dahil, hergün her yerde olay var.
Ama hiçbir olayın Türklükle Kürtlükle ilgisi yok.
***
Yeni yılda tek dileğim şudur:
Şiddete paydos.
Onun dışında her şeyin çaresi var.
Enflasyonmuş, dövizmiş, faizmiş, cari açıkmış, şuymuş buymuş, hepsinin çözümü var.
Ama bizi tüketecek olan şey, şiddet’tir. Hiddet’tir. Dehşet’tir.
Aksi gibi de silah taşımayı seven insanlarız.
Milletvekilinde bile silah var.
Devlet Adamı, hiç silahlı olur mu?
Kaldı ki...
Türk erkekleri silah taşıyacak kadar korkak mı?
Sözün kısası
Evladına kavuşan annelerden biri, Diyarbakır’da haykırıyor:
- Türk Kürt ayrımı yok,
bu kavga neden?
Cevap veriyorum bacım:
- Türklerle Kürtler kavga etmiyor.
- Sadece eli silahlı bir örgüt
Türk - Kürt kardeşliğine kurşun sıkıyor.
- Yoksa Kürtler Türkleri severler.
- Türkler de Kürtleri severler.
- Sadece Türkler birbirlerini sevmezler.
Hepsi bu.
***
Nitekim...
Sokakta, gazinoda, meyhanede, maçta, şurada burada, hiçbir yerde Türk- Kürt kavgası göremezsiniz.
Ama Türklerin birbirlerinin gözünü oyduğunu her yerde görebilirsiniz.
Hergün cinayetler işleniyor.
Kadına şiddet dahil, hergün her yerde olay var.
Ama hiçbir olayın Türklükle Kürtlükle ilgisi yok.
***
Yeni yılda tek dileğim şudur:
Şiddete paydos.
Onun dışında her şeyin çaresi var.
Enflasyonmuş, dövizmiş, faizmiş, cari açıkmış, şuymuş buymuş, hepsinin çözümü var.
Ama bizi tüketecek olan şey, şiddet’tir. Hiddet’tir. Dehşet’tir.
Aksi gibi de silah taşımayı seven insanlarız.
Milletvekilinde bile silah var.
Devlet Adamı, hiç silahlı olur mu?
Kaldı ki...
Türk erkekleri silah taşıyacak kadar korkak mı?