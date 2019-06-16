Bakıyorum, herkes birden moderatör kesilmiş...
“Şunu da sorarım, bunu da sorarım” diyerek, herkes bu geceye hazırlanıyor. Alâ...
Lakin bunların sorularına bakıyorum, hiçbirisi İstanbul’u ilgilendirmiyor. Hep adayları köşeye sıkıştırıp rencide etmeye yönelik pis pis sorular... Kin, nefret ve husumet kokan sorular.
***
Buradan anlaşılıyor ki, hizmet, medeniyet, plan ve proje, kimsenin umrunda değildir. İstanbul batsa vız gelir.
Yeter ki bizimki kazansın, öteki kaybetsin...
Hele öteki var ya...
Ağzıyla kuş tutsa nafile.
Ne yapalım? Biz bari moderatörümüzü yara bere almadan kurtaralım, yeter.
Saat kaç
Gördünüz mü, vaktinde gelmediği için YKS sınavına giremeyenler oldu yine.
- Kızım, saat kaç?
Sen üniversite okuyup da ne yapacaksın? Bir an evvel seni başgöz edelim ama korkarım, nikah’a da yetişemezsin sen.
.........
- Ya sen delikanlı?
Sınava niye giremedin? Kimliğini yine evde mi unuttun? Bu kaçıncı yahu?
Ah be kimliksiz delikanlı.
Sözün kısası
Bakıyorum, herkes birden moderatör kesilmiş...
“Şunu da sorarım, bunu da sorarım” diyerek, herkes bu geceye hazırlanıyor. Alâ...
Lakin bunların sorularına bakıyorum, hiçbirisi İstanbul’u ilgilendirmiyor. Hep adayları köşeye sıkıştırıp rencide etmeye yönelik pis pis sorular... Kin, nefret ve husumet kokan sorular.
***
Buradan anlaşılıyor ki, hizmet, medeniyet, plan ve proje, kimsenin umrunda değildir. İstanbul batsa vız gelir.
Yeter ki bizimki kazansın, öteki kaybetsin...
Hele öteki var ya...
Ağzıyla kuş tutsa nafile.
Ne yapalım? Biz bari moderatörümüzü yara bere almadan kurtaralım, yeter.
Saat kaç
Gördünüz mü, vaktinde gelmediği için YKS sınavına giremeyenler oldu yine.
- Kızım, saat kaç?
Sen üniversite okuyup da ne yapacaksın? Bir an evvel seni başgöz edelim ama korkarım, nikah’a da yetişemezsin sen.
.........
- Ya sen delikanlı?
Sınava niye giremedin? Kimliğini yine evde mi unuttun? Bu kaçıncı yahu?
Ah be kimliksiz delikanlı.