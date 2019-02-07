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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Sözün kısası

7 Şubat 2019

Belediyecilik sahiden bir gönül işi... Kimbilir ne büyük keyf’tir o hizmet...

Lakin 31 Mart’a gelebilmemiz için domates biber patlıcan barajını aşmamız lazım.

O da yetmez.

Daha beka sorunu var...

Bu sebeple de rabia

teyakkuz halinde.

***

Yani, şöyle ağız tadıyla sandığa gidemiyoruz.

Bir demokrasi şöleni bize nasip olmuyor. Seçmen kütüklerinden tutun, sandık güvenliğine kadar, yüreklerimize ille bir şüphe düşecek ki burnumuzdan gelsin. Yoksa 50 bin avukatı YSK’nın kapısına çağırmak neyin nesi? Hele Hakim teminatı altında seçim yapıp da Hakim’e güvenmemek ne acı?

***

Seçmene zaten güven yok.

Mükerrer oy, sahte oy, taşıma oy gibi her türlü şaibeye müsait bir insan karakterini, vatandaşa uygun görüyorlar.

E seçilene güven var mı?

O da yok... Daha adayken

her türlü damga ve leke hazır.

Ama mantık sıfır.

Hep kör iddia...

Bir o kadar da kör savunma.

***

İşte TunçSoyer örneği:

Babasını elbet savunacak

ama akılsız dostlar öyle yanlış yerden savunup hukukçuluğunu yücelttiler ki, insan ister istemez şunu düşünüyor:

- Savcı Nurettin Soyer, sahiden iyi işler yaptıysa, Kenan Evren’i niçin yargıladık?

Haydi, bir soru daha sorayım:

- Nurettin Soyer mi, yoksa 27 Mayıs Savcısı Egesel mi? Size hangisi daha şirin geliyor?

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