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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Sözün kısası

11 Ocak 2019

İyice anlaşılamadı galiba.

Biraz daha açalım.

Amerika bize “teröristleri katletmeyin” diyemediği için “Kürtleri katletmeyin” diyor.

Mesele bundan ibaret.

.........

Dünyada kimsenin aklına gelmeyecek bu akıldışı itham karşısında ne söylesek boş. Kelime hazinelerimiz yetmiyor.

Anladıkları dilden onlara ağızlarının payını verebilecek tek insan Kılıçdaroğlu’dur, heyhat, o da susuyor.

 

Bereket Amerikan İhtiyarlar Heyeti’ndeki üyelerin herbiri başka telden çalıyor.

Bay Bolton’un dediği, Pompeo’nun Irak’taki son demecine hiç benzemiyor... Pentagon’un tutumu, zaten, bağımsız bir dükalığı andırıyor... Suriye’deki yetkisiz ve dünyadan habersiz bir ABD subayı’nın üslubu, üç dilde farklı tercüme ediliyor.

Bence Amerika, şu Süper Devlet iddiasından vazgeçip, evvela ciddi devlet olmanın yoluna bakmalı.

O vakte kadar neyse ki tek muhatabımız var: Trump.

Gülmeyin.

Muharrem İnce’yi dinleyin:

Bir çivi, bir nal kurtarır.

Bir nal, bir at kurtarır.

E sonra?

Sonrası Allah Kerim.

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