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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Sözün kısası

28 Ocak 2018

Battı balık, artık gizlileri saklıları kalmadı.

Hah şöyle.

Ne diyor sarışın güzel?

ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert, ne güzel şecaat arz ediyor... Ve arz ederken de nasıl sirkatin söylüyor?

PYD demeyi bıraktı. Artık açık açık PKK diyor.

Onunla da kalmıyor.

“Türkiye PKK’nın peşine düştü” diyerek bize sitem ediyor.

Budur işte.

***

Bu sözcüyü kovarlar zannettim ama ne dediğinin kim farkına varacak?

Her biri zaten başka telden çalıyor.

Teröristlere artık silah vermeyeceklerini bir kere daha tekrarladılar.

Bakın, bu sefer bu doğrudur.

Suriye’de silahları koyacak depo kalmadı. Dağ taş tepe bayır, her taraf silah kaynıyor...

Bu kadar savurganlığa PKK bile itiraz edip herhalde demiştir ki:

-Yeter yahu, artık yollamayın.

***

Neye seviniyorum bilir misiniz?

Adamların yüzüne karşı “size güvenmiyoruz, siz yalancısınız” dedik ya...

ve yalancılıklarını iyice tescil ettirdik ya... bu kadarı yeter bana.

Bir şey daha:

Batı ülkeleri -yarım ağızla da olsa- haklılığımızı söylüyor ya... bu da yeter bana. Her pazar keşke bu kadarcık sevinsem.

 

Not:

- Kılıçdaroğlu.

- Bekâroğlu.

- Kaftancıoğlu.

- Eminağaoğlu... vs.

Hepsini saymayayım.

Partide epey oğul var.

Öyleyse:

- Ey oğul!.. 6 ok’u bir gözden geçir, gerekirse güncelleştir.

- Ey oğul! 6 ok’u ya ayıkla, ya tâdil et, ya takviye et.

- Ey oğul! CHP sadece CHP’lilerin değil, sadece fraksiyonların değil,  bütün Türkiye’nin partisidir.

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