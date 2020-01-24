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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Söyle kurtul

24 Ocak 2020

Haydi gelin parlamenter sisteme dönelim.

Haydi dönelim.

-Ben de varım.

Ama nasıl dönelim?

Mevcut Başkanlık Sistemi’ne geçebilmek için göbeğimiz çatladıydı...

Şimdi geri dönmek kolay mı? Kaç yıl sürer? Bugün düğmeye bassan, en az 2 seçim, 1 referandum lazım. En az.

O da hangi seçim kanunuyla?

*

Sen daha 40 yıl önceki darbe anayasası’nı değiştiremiyorsun. Partiler yasası ise orada öylece ve aynen duruyor. Siyasi ahlak yasası diye bir şeyler bazen geveliyorsun, onu bile getiremiyorsun. Ahlak sanki yasayla gelirmiş gibi...

O da ayrı bir komedi.

*

Bütün bunlar laf.

İşin aslını söylemiyorsun.

Senin yerine ben söyleyeyim:

-“Tek Adam” bizden biri olursa sisteme itirazım kalmaz. O yetkileri bırakıp parlamenter sisteme döner miyim hiç? Deli miyim ben?

Sözün kısası budur:

“Ben varsam demokrasi vardır, ben yoksam yoktur.”

Ta 1960’tan beri bu böyledir.

Söyle şunu kurtul.

Artistlik yapma.

Beceremiyorsun.

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