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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Sormak lazım

8 Kasım 2017

Başbakan, hazır oradayken, açıkça sormalı Amerikalılara:

-Siz Türkiye’ye savaş mı ilan ettiniz?

Alacağı cevap bellidir:

-Ne münasebet efendim.

Hah.

O zaman -daha geçen gün- Şemdinli’deki saldırıda, PKK’lıların elinde ABD menşeli silahların ne aradığını sormalı ve cebindeki belgeyi çıkarıp masaya koymalı.

***

Nezaketin lüzumu yok.

Diplomatik üslubu da boşvermeli.

Açık açık sormalı Başbakan:

- Savaş mı ilan ettiniz?

Bakın, Suudi Arabistan, Husi militanlarına İran’ın verdiği roketleri askeri saldırganlık olarak tanımlıyor.

ABD’ninki nedir?

Hem de kaçıncı suçüstü.

***

Dünyada bunun hiçbir yaptırımı yok mu yahu?

Yani, her devlet, dilediği yerde bir katil sürüsü kiralayıp, eline de silah ve mühimmat verip, binlerce insan öldürtebilir mi?

Savaş, başka nasıl ilan edilir?

***

Başbakan, hazır oralardayken mutlaka sormalı Amerikalılara:

-Hayrola, bize savaş mı açtınız / Bari önce ilan edeydiniz / Yüzümüze gülüp sonra arkadan vurmak, devlet ciddiyetine yakışıyor mu?

Diyeceksiniz ki:

-Ne faydası var?

Demeyin.

En azından bir kampanyanın başlangıcı olur. Dışarıda yaşayan 5 milyon Türk, duvarlara, terminallere, limanlara, garlara, havaalanlarına birer cümle yazsalar yeter...

Cezası ne ki? Hiç.

İnanmazsınız Almanlara sorun, Avusturyalılara sorun, Belçikalılara sorun,  İsviçrelilere sorun, sorun...

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