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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Sona doğru

19 Şubat 2018

Suriye’deki enkazın kaldırılması, kaç yıl sürer acaba?

Kaldırıldı diyelim. İmar ve inşası kaç yıl sürer? Müteahhitlikleri hangi ülkeler kapışır veya paylaşır?

Bir de bunlar var.

Masada kimler oturup karar verir?

***

Yedi yıldır duyduğumuz laf:

- Suriye bataklığına bulaşmayalım.

Demesi kolay.

Ama bunun manâsı:

- Ülkemize gelecek olan terör saldırılarına hiç aldırmayalım.

Hatta, sınırımızda kurulacak olan terör devletine hiç itiraz etmeyelim.

Daha da bir sürü şey.

***

Bu bakımdan...

“Savaşa hayır” sloganı yetersiz ve hafiftir. Yanısıra “teröre hayır” diye bağırmazsanız, meramınız pek anlaşılmaz.

Bizim orada yaptığımız, savaş değil, terörle mücadele’dir.

Buna itirazı olan var mı?

Varsa, çıksın söylesin.

Savaşa hayır’ın arkasına saklanmasın.

Ne savaşı bu?

Savaş, devletler arasında yapılır. Terörist kim oluyor?

Siz ona ille bir pâye vermek istiyorsanız buyurun yine hergün “savaşa hayır” diye bağırın. Ama o zaman, bizim size vuracağımız damgaya da razı olun. Ağlamak yok.

Bu defa derdinizi AB’ye de anlatamayacaksınız.

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