Siyasi tercih

Nereden aday olursa olsun bütün başvuru sahipleri için söylüyorum:

Mesela bir savcı istifa etmiş. Çünkü -yine mesela- CHP’den milletvekili adayı:

- Vay, demek ki sen CHP’liydin.

Ne yapsın adam? Robot mu o?

Bir siyasi görüşü olmasın mı? Görev yaptığı sürece, siyasi görüşünü mesleğine karıştırmış mı, siz bana onu söyleyin.

.......

Mesela Polis Müdürü istifa etmiş. Çünkü -yine mesela- AK Parti’den aday:

- Vay, demek ki sen AK Partiliydin.

Evet, AK Partiliydi.

Bütün mesele Polislik yaparken taraf tutmuş mu?

Mühim olan o.

***

Eğer siz, hiçbir siyasi görüşü olmayan insanları aday görmek istiyorsanız, ot gibi, saman gibi renksiz ruhsuz bir meclis bulursunuz karşınızda.

İnsanların elbette ki birer siyasi tercihleri olacak.

Futbol Hakemi’nin bile gönlünde bir kulüp yatar.

Zaten yatmasaydı, futbolla ilgilenmezdi. Eh, ilgilenmeyince de Hakemlik yapmak aklına gelmezdi.

Mühim olan, maçı adaletli yönetiyor mu? Gerisi laf.

***

Siz bunları bırakın.

Asıl öbür tarafa bakın.

Öyle kerkenez tipler var ki, birkaç partiden adaylık teklifi almakla övünür.

Birkaç parti...

- CHP, AK Parti, HDP... vs.

Yahu ne ilkesiz adam. Her partide olabilirmiş izlenimi bırakmış. Övüneceğine oturup ağlasın.

Zaten zırt pırt o partiden o partiye geçen fırıldaklar da bunlar değil mi?

Bunlar ama teşhisi zor.

Çünkü maskelidirler.

.........

Böylelerine dikkat edin.

“Her partiye uygun” olan bu familya, “tarafsız” geçinenler kadar tehlikelidir.