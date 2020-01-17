İlk seçimde en az 4 milyon seçmen daha gelecek.
Bir kere şunu söyleyeyim:
- Oy haritasına inanmayın.
Yani, sahiller falan partinin, kırsal kesim filan partinin,
yok efendim Sivas’tan ötesi de feşmekân partinin tapulu arazisi değil artık.
Türkiye değişti.
Partiler değişti.
Kadrolar değişti.
Tabii seçmen de değişti.
- Havuzun suyu gibi.
***
Hele bu 4 milyon küsur yeni seçmen, daha da tüy dikecek.
Her şehirde, her türlü sürprizi bekleyin.
Hani derlerdi ya:
- Yedi göbek CHP’liyim.
Ya da:
- Dede’den kalma demokratım.
Bunlar yok artık.
“6 oku say” deseniz sayamazlar.
“46 ruhu nedir” diye sorsanız bilemezler.
***
Düşünün ki, bu 4 milyon yeni seçmenden gayrı, bir 4 milyon da gurbetçi seçmen var.
Saplantısız ve bağlantısız.
Politize de değiller...
Puan cetvelini ne yönde etkiyeleceklerini kim bilebilir?
Saçma sapan araştırmalar görüyorum. Bunlar 2 - 3 yıl sonrasını yansıtamaz. Nitekim işin içinden çıkamayınca “kararsızlar” bölümünü yüksek gösterip sıyrılıyorlar...
Ne zahmet.
***
Aslında bugün lafı yeni partilere getirecektim. Ama yazı, bambaşka tarafa savruldu gitti.
Benim de yerim bitti.
Ziyanı yok.
Başka bir gün inşallah.
Siyasi takvim
İster 2022, ister 2023.
İlk seçimde en az 4 milyon seçmen daha gelecek.
Bir kere şunu söyleyeyim:
- Oy haritasına inanmayın.
Yani, sahiller falan partinin, kırsal kesim filan partinin,
yok efendim Sivas’tan ötesi de feşmekân partinin tapulu arazisi değil artık.
Türkiye değişti.
Partiler değişti.
Kadrolar değişti.
Tabii seçmen de değişti.
- Havuzun suyu gibi.
***
Hele bu 4 milyon küsur yeni seçmen, daha da tüy dikecek.
Her şehirde, her türlü sürprizi bekleyin.
Hani derlerdi ya:
- Yedi göbek CHP’liyim.
Ya da:
- Dede’den kalma demokratım.
Bunlar yok artık.
“6 oku say” deseniz sayamazlar.
“46 ruhu nedir” diye sorsanız bilemezler.
***
Düşünün ki, bu 4 milyon yeni seçmenden gayrı, bir 4 milyon da gurbetçi seçmen var.
Saplantısız ve bağlantısız.
Politize de değiller...
Puan cetvelini ne yönde etkiyeleceklerini kim bilebilir?
Saçma sapan araştırmalar görüyorum. Bunlar 2 - 3 yıl sonrasını yansıtamaz. Nitekim işin içinden çıkamayınca “kararsızlar” bölümünü yüksek gösterip sıyrılıyorlar...
Ne zahmet.
***
Aslında bugün lafı yeni partilere getirecektim. Ama yazı, bambaşka tarafa savruldu gitti.
Benim de yerim bitti.
Ziyanı yok.
Başka bir gün inşallah.