Ezbercilere göre sandıkta Parlamenter Sistem’le Başkanlık Sistemi yarışacak.
Şimdilik...
Acaba mı?
Halk çok mu yanıp tutuşuyor Parlamenter Sistem için?.. Ya da çok mu meraklı tek adam rejimine?
Halbuki...
Yok böyle bir şey.
Halk sadece şuna karar verecek.
- Ülkeyi kim yönetsin.
Hepsi bu.
***
Zaten sokaktaki adamın baş merakı ve beklentisi her zaman nedir?
- Huzur ve istikrar.
Bunu ararken de köklü değişiklik peşinde koşmaz. Maceraya girmez. Kutsal değerlerinden de asla vazgeçmez.
Bizim seçmen, basiretli bir seçmendir.
***
Seçim sonuçlarından ziyade ben şimdi neyi merak ediyorum?
Söyleyeyim:
- Kılıçdaroğlu nereye oy verecek?
- Abdullah Gül nereye oy verecek?
Sırf benim değil, görüyorum ki birçok insanın merakı bu.
KURU ALKIŞ
Demokrasi havarilerine not:
Hapisteki gazeteci arkadaşları meydanlarda malzeme olarak kullanıyorsunuz, tamam da, birkaç tanesini milletvekili adayı yapaydınız ya...