Şimdilik...

Acaba mı?

Halk çok mu yanıp tutuşuyor Parlamenter Sistem için?.. Ya da çok mu meraklı tek adam rejimine?

Halbuki...

Yok böyle bir şey.

Halk sadece şuna karar verecek.

- Ülkeyi kim yönetsin.

Hepsi bu.

***

Zaten sokaktaki adamın baş merakı ve beklentisi her zaman nedir?

- Huzur ve istikrar.

Bunu ararken de köklü değişiklik peşinde koşmaz. Maceraya girmez. Kutsal değerlerinden de asla vazgeçmez.

Bizim seçmen, basiretli bir seçmendir.

***

Seçim sonuçlarından ziyade ben şimdi neyi merak ediyorum?

Söyleyeyim:

- Kılıçdaroğlu nereye oy verecek?

- Abdullah Gül nereye oy verecek?

Sırf benim değil, görüyorum ki birçok insanın merakı bu.

KURU ALKIŞ

Demokrasi havarilerine not:

Hapisteki gazeteci arkadaşları meydanlarda malzeme olarak kullanıyorsunuz, tamam da, birkaç tanesini milletvekili adayı yapaydınız ya...