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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Şimdi de bu

16 Mayıs 2019

Taze bir gündem var.

Şimdi de uzun uzun gerekçeli kararı tartışacağız.

Ben söyleyeceğimi peşinen söyleyip aradan çekileyim.

***

Söyleyeceğim nedir?

Bir cevher değil.

- Görünen köy.

O gerekçeler, CHP’lileri daha da kızdıracak, besbelli...

Aynı gerekçeler Cumhur İttifakı taraftarlarını ise tatmin edecek... Belki motive de edecek.

Zaten kutuplaşma denen nesne nedir ki?

Budur işte.

***

Bir de YSK cephesine bakalım.

Ağır bir dille suçlanan 7 üye, kendi tezini kaleme alırken kimbilir nasıl canını dişine taktı...

Ve kimbilir diğer 4 üye karşı tezi savunurken nasıl kılı kırk yardı...

Belki de meslek hayatlarının en çetin sınavıydı... Aynı masa etrafında oturan 11 meslektaşın dramıydı.

Belki bu da bir kutuplaşmaydı.

Ama yorum farkı demekte ben ısrar edeceğim.

.........

Peki, 23 Haziran’a kadar biz hep bunları mı konuşacağız?

Adaylar bile bu kadar konuşmuyor.

 

Not:

Yunan yargısı tutuklu 9 teröriste “terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle” beraat kararı verdi.

Yargı dediğin böyle olur.

Hele gerekçe, bir harika.

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