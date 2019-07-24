Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Silah’a dair
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Silah’a dair

24 Temmuz 2019

Hiç umar mıydınız?

Trafikte cinayetler çoğaldı.

Sinirler gergin ya.

Yol verdiydin, vermediydin.

-Dan dan dan.

***

Düğünde tabanca.

Barda, kafede, restoranda, her saat, her yerde tabanca.

Silahlı adamlara sorsanız kendilerini emniyette hissetmek için silah

taşıdıklarını söyleyeceklerdir.

Ne ayıp.

Türk erkekleri, silah taşıyacak kadar korkak mı?

***

Trafikte geçen akşam yine bir kavgaya şahit olduk.

Adam delirmişti.

Kime kızdıysa:

-Dua etsin yanımda silah yok, diye bağırıyordu.

Asıl kendi dua etsin.

Silah olsaydı, katil olacaktı.

***

Sarhoşu bol bir ülkeyiz.

Bir taraftan da dünyanın en fazla silah taşıyan ülkelerinden biriyiz.

Yani sarhoş yetmiyor, bizimkiler bir de silahlı sarhoş.

Böyle bir komedi gördünüz mü?

İçkili araba kullanmak yasak ama içkili silah taşımak serbest.

Niye?

- Çünkü ruhsatı var.

Canım efendim, sürücünün ehliyeti yok mu? Bu durumda sarhoşlar “eşitlik isteriz” diye trafiğe dökülseler ne halt edeceksiniz?

***

Silahsızlanma çağrıları zaman zaman hep kampanyaya dönüşür ama sonra kaybolur gider.

Bunu belli bir disiplin ve kurala bağlamalı. Sokak ortasındaki kadın cinayetleri bu ülkenin yüz karasıdır.

Her şey bir yana...

Bu kadar sinirli insanlara silah teslim edilir mi?

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Denklemleri zorlaştırmakMehmet SOYSALDenklemleri zorlaştırmak24.07.2019
Oğlum ‘Kaplumbağa watermelon’ı nibble ediyor’ diye konuşsun istemedimAyşe ARMANOğlum ‘Kaplumbağa watermelon’ı nibble ediyor!’ diye konuşsun istemedim!24.07.2019
Moskova 1952’de ‘kaybettiği’ Türkiye’yi bu kez kazandı mıSedat ERGİNMoskova 1952’de ‘kaybettiği’ Türkiye’yi bu kez kazandı mı?24.07.2019
Siyasetçilere bir tavsiyem varDeniz SİPAHİSiyasetçilere bir tavsiyem var24.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.