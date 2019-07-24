Trafikte cinayetler çoğaldı.
Sinirler gergin ya.
Yol verdiydin, vermediydin.
- Dan dan dan.
***
Düğünde tabanca.
Barda, kafede, restoranda, her saat, her yerde tabanca.
Silahlı adamlara sorsanız kendilerini emniyette hissetmek için silah
taşıdıklarını söyleyeceklerdir.
Ne ayıp.
Türk erkekleri, silah taşıyacak kadar korkak mı?
***
Trafikte geçen akşam yine bir kavgaya şahit olduk.
Adam delirmişti.
Kime kızdıysa:
- Dua etsin yanımda silah yok, diye bağırıyordu.
Asıl kendi dua etsin.
Silah olsaydı, katil olacaktı.
***
Sarhoşu bol bir ülkeyiz.
Bir taraftan da dünyanın en fazla silah taşıyan ülkelerinden biriyiz.
Yani sarhoş yetmiyor, bizimkiler bir de silahlı sarhoş.
Böyle bir komedi gördünüz mü?
İçkili araba kullanmak yasak ama içkili silah taşımak serbest.
Niye?
- Çünkü ruhsatı var.
Canım efendim, sürücünün ehliyeti yok mu? Bu durumda sarhoşlar “eşitlik isteriz” diye trafiğe dökülseler ne halt edeceksiniz?
***
Silahsızlanma çağrıları zaman zaman hep kampanyaya dönüşür ama sonra kaybolur gider.
Bunu belli bir disiplin ve kurala bağlamalı. Sokak ortasındaki kadın cinayetleri bu ülkenin yüz karasıdır.
Her şey bir yana...
Bu kadar sinirli insanlara silah teslim edilir mi?
Silah’a dair
Hiç umar mıydınız?
Trafikte cinayetler çoğaldı.
Sinirler gergin ya.
Yol verdiydin, vermediydin.
- Dan dan dan.
***
Düğünde tabanca.
Barda, kafede, restoranda, her saat, her yerde tabanca.
Silahlı adamlara sorsanız kendilerini emniyette hissetmek için silah
taşıdıklarını söyleyeceklerdir.
Ne ayıp.
Türk erkekleri, silah taşıyacak kadar korkak mı?
***
Trafikte geçen akşam yine bir kavgaya şahit olduk.
Adam delirmişti.
Kime kızdıysa:
- Dua etsin yanımda silah yok, diye bağırıyordu.
Asıl kendi dua etsin.
Silah olsaydı, katil olacaktı.
***
Sarhoşu bol bir ülkeyiz.
Bir taraftan da dünyanın en fazla silah taşıyan ülkelerinden biriyiz.
Yani sarhoş yetmiyor, bizimkiler bir de silahlı sarhoş.
Böyle bir komedi gördünüz mü?
İçkili araba kullanmak yasak ama içkili silah taşımak serbest.
Niye?
- Çünkü ruhsatı var.
Canım efendim, sürücünün ehliyeti yok mu? Bu durumda sarhoşlar “eşitlik isteriz” diye trafiğe dökülseler ne halt edeceksiniz?
***
Silahsızlanma çağrıları zaman zaman hep kampanyaya dönüşür ama sonra kaybolur gider.
Bunu belli bir disiplin ve kurala bağlamalı. Sokak ortasındaki kadın cinayetleri bu ülkenin yüz karasıdır.
Her şey bir yana...
Bu kadar sinirli insanlara silah teslim edilir mi?