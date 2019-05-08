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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Sil baştan

8 Mayıs 2019

Olanlar oldu.

Bundan sonrasına bakalım.

23 Haziran seçiminde ne olur?

.........

Eğer Binali Yıldırım kaybederse, tanıdığımız Binali Bey -bence- siyaseti bırakır, milletvekilliğinden de istifa eder ve evine çekilir.

Peki, eğer Ekrem İmamoğlu kaybederse ne olur.

Hiç.

Yaygın kanaat: İlk kurultayda CHP’ye genel başkan olur.

***

Esasen ta başından beri İmamoğlu’nun kaybedeceği bir şey yoktu, hâlâ da yok.

Mütevazı bir ilçenin Belediye Başkanı’ydı. O kadar.

Şimdi öyle mi?

Bakın, CHP Genel Başkanlığı için rahat rahat adı geçiyor. Yakışır da...

Onun tek üzüntüsü, ona en zor geleni, zannederim şu mazbatayı iade etmek olmuştur...

Geç buldu, çabuk kaybetti.

***

Merak edilen bir başka konu var:

- HDP ne yapacak?

31 Mart’taki desteğini yine sürdürecek mi?

Yoksa biraz kırgın, biraz da alıngan bir şekilde CHP’ye: “Buyurun, meydan sizin, bu defa çıkıp tek başınıza oynayın da görelim” mi diyecek?

Yok yok, bence demez.

Tayyip nefreti ağır basar.

***

Beri tarafta...

Arkadaş yine kürsüden bağırıyordu. Yine hakimlere saydırıyordu galiba.

Tazminat dâvası açmazsanız nâmertsiniz diyordu.

Yahu sinirlenme, bağırma.

Bunca tazminata para mı dayanır?

Arkasında bir fon var, anladık ama elâlemin dişinden tırnağından arttırdığı parayla hovardalık mı yapılır?

Sakin ol bey.

Sen bir hesap adamı’sın.

***

Enteresan bir yarış olacak.

İstanbul’u kazanmak güzeldir. Her parti için güzeldir İstanbul’u kazanmak.

Ama o, kazanılan değil, kazanan bir şehir olmak ister.

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