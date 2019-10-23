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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Seyir defteri

23 Ekim 2019

Her şeyden önce şunu düşünelim:

Bu operasyon yapılmasaydı, şimdi Suriye’de durum neydi acaba?

Hangi noktada kilitlenip kalmıştı?

Oysa... Hem sahada hem masada kararlı bir Türkiye, şu saat itibariyle, bakınız şimdi hangi noktaya vardı.

***

Şöyle sorayım:

-Dönmek ister misiniz 8 Ekim’e? Yani operasyon öncesine?

Düşünün ki 9 Ekim’de başlayan bu operasyon, süratle -13 gün içinde-

ne büyük mesafe aldı.

Burada da kalmayacak.

TSK’nın bu başarısı, yarın öbürgün diplomasinin her kanadında Türkiye’ye avantaj sağlayacak.

***

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Ankara toplantısına çok asabi gelmiş, yok efendim masada oturtulduğu yer fazla abartılmış, yok efendim Trump yine bir tweet atmış.

Geçiniz bunları.

Vardığımız noktaya geliniz.

Tekrar soruyorum:

-Dönmek ister misiniz 8 Ekim’e?.. Yani o muğlâk ortama?

Dönmek ister misiniz?

Yoksa bulunduğumuz noktadan memnun musunuz?

Kime soruyorum?

“İçiniz yana yana” cevap verseniz de olur.

“Mehmetçiğin hatırı için.”

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