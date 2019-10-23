Her şeyden önce şunu düşünelim:
Bu operasyon yapılmasaydı, şimdi Suriye’de durum neydi acaba?
Hangi noktada kilitlenip kalmıştı?
Oysa... Hem sahada hem masada kararlı bir Türkiye, şu saat itibariyle, bakınız şimdi hangi noktaya vardı.
***
Şöyle sorayım:
- Dönmek ister misiniz 8 Ekim’e? Yani operasyon öncesine?
Düşünün ki 9 Ekim’de başlayan bu operasyon, süratle -13 gün içinde-
ne büyük mesafe aldı.
Burada da kalmayacak.
TSK’nın bu başarısı, yarın öbürgün diplomasinin her kanadında Türkiye’ye avantaj sağlayacak.
***
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Ankara toplantısına çok asabi gelmiş, yok efendim masada oturtulduğu yer fazla abartılmış, yok efendim Trump yine bir tweet atmış.
Geçiniz bunları.
Vardığımız noktaya geliniz.
Tekrar soruyorum:
- Dönmek ister misiniz 8 Ekim’e?.. Yani o muğlâk ortama?
Dönmek ister misiniz?
Yoksa bulunduğumuz noktadan memnun musunuz?
Kime soruyorum?
“İçiniz yana yana” cevap verseniz de olur.
“Mehmetçiğin hatırı için.”
Seyir defteri
Her şeyden önce şunu düşünelim:
Bu operasyon yapılmasaydı, şimdi Suriye’de durum neydi acaba?
Hangi noktada kilitlenip kalmıştı?
Oysa... Hem sahada hem masada kararlı bir Türkiye, şu saat itibariyle, bakınız şimdi hangi noktaya vardı.
***
Şöyle sorayım:
- Dönmek ister misiniz 8 Ekim’e? Yani operasyon öncesine?
Düşünün ki 9 Ekim’de başlayan bu operasyon, süratle -13 gün içinde-
ne büyük mesafe aldı.
Burada da kalmayacak.
TSK’nın bu başarısı, yarın öbürgün diplomasinin her kanadında Türkiye’ye avantaj sağlayacak.
***
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Ankara toplantısına çok asabi gelmiş, yok efendim masada oturtulduğu yer fazla abartılmış, yok efendim Trump yine bir tweet atmış.
Geçiniz bunları.
Vardığımız noktaya geliniz.
Tekrar soruyorum:
- Dönmek ister misiniz 8 Ekim’e?.. Yani o muğlâk ortama?
Dönmek ister misiniz?
Yoksa bulunduğumuz noktadan memnun musunuz?
Kime soruyorum?
“İçiniz yana yana” cevap verseniz de olur.
“Mehmetçiğin hatırı için.”