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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Seyir defteri

19 Eylül 2019

- Süt, su, ekmek... bedava.

Bu da bir şey mi?

Gelecek seçimde öyle adaylar göreceksiniz ve öyle vaatler duyacaksınız ki, mesela:

- Her eve bir cep telefonu... bedava.

Salla gitsin.

Cezası ya da yaptırımı yok ki.

Siyasi ahlak nedir?

Nasıl bir şeydir?

- Resmini çizebilir misiniz?

***

Çizemezsiniz.

Yasa çıkarmak istiyorsunuz ama siyasi ahlak’ı yasayla da sağlayamazsınız. Geçiniz.

Namus sözü de neymiş?

Verdiğiniz vaatleri unutun gitsin? Kim ne yapabilir size?

- Efendim, halk sandıkta cezalandırır.

Ne zaman?

5 yıl sonra.

***

Geriye dönüp bir bakın.

Ne seçimler gördük... Ne vaatler duyduk.

Konya’ya deniz getirenleri’ne bile rastladık. Bundan 15 yıl evvel,

İstanbul içine hava trafiği vaadedenler de oldu.

Bu kadarından vazgeçtik ama işten çıkarılan binlerce insan, şimdi yüreğimizi sızlatıyor.

***

Evet, biliyoruz. Türkiye’de belediyeler daima maddi sıkıntı çekerler. Çünkü ayaklarını yorganlarına göre uzatmazlar. Tıpkı futbol kulüpleri gibi...

Ama bunu bile bile abartılı vaatler vermek nedir?

Hele verilen vaatleri yerine getirmemek nedir?

Haydi, gayriahlaki demeyelim ama en azından gayriciddi bir davranış.

Asgari ücret 5 bin TL...

Buyurun bakalım.

Hatırladınız mı?

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