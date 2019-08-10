Demesi kolay.
Ama kurması zor.
Şu kadar il’de, şu kadar ilçe’de örgütleneceksin. Her birinde gecekondu bile kiralasan büyük para...
Bilmem kaç kere Anadolu’yu turlayacaksın. Hem de kalabalık bir heyetle... Bunlar hep para.
Arkanda sermaye babaları olsa, bu defa da onlara borçlanacaksın. Titiz bir politikacıysan, tabii ki bundan hoşlanmayacaksın.
***
Velhasıl zor.
Hele bu pahalılıkta parti kurmak çok zor.
Aylardır duyuyoruz: Yeni bir parti geliyor.
Ama bir türlü gelemiyor.
İsmi var, cismi yok.
Niye?
Herhalde bu zorlukları aşmaya çalışıyorlar.
Kolay mı?
En az 50 il’de organize olacaksın.
Tabela partisi kuruyorsan o kolay.
Ama adı geçenler, değerli ve iddialı insanlar. Belli bir hedef koydukları muhakkak.
***
Bir de var ki... Bütün bu zorlukları aşıp partiyi kurarsın da ama bir ihtimal, hedefe ulaşamazsın. Daha doğrusu layık olduğun noktaya gelemezsin.
İşin hazin tarafı budur.
İyi düşünmek ve yola öyle çıkmak lazım. Belki de çıkmamak...
***
Bu bakımdan...
Yeni partinin gecikmesi normaldir.
Zira parti kurmak “kurmaya karar vermek”le olmaz. Karar yetmez. Yeni partiyi ancak şartlar getirir.
Nitekim AK Parti’yi de şartlar getirmişti.
Seyir defteri
Yeni bir parti mi?
Demesi kolay.
Ama kurması zor.
Şu kadar il’de, şu kadar ilçe’de örgütleneceksin. Her birinde gecekondu bile kiralasan büyük para...
Bilmem kaç kere Anadolu’yu turlayacaksın. Hem de kalabalık bir heyetle... Bunlar hep para.
Arkanda sermaye babaları olsa, bu defa da onlara borçlanacaksın. Titiz bir politikacıysan, tabii ki bundan hoşlanmayacaksın.
***
Velhasıl zor.
Hele bu pahalılıkta parti kurmak çok zor.
Aylardır duyuyoruz: Yeni bir parti geliyor.
Ama bir türlü gelemiyor.
İsmi var, cismi yok.
Niye?
Herhalde bu zorlukları aşmaya çalışıyorlar.
Kolay mı?
En az 50 il’de organize olacaksın.
Tabela partisi kuruyorsan o kolay.
Ama adı geçenler, değerli ve iddialı insanlar. Belli bir hedef koydukları muhakkak.
***
Bir de var ki... Bütün bu zorlukları aşıp partiyi kurarsın da ama bir ihtimal, hedefe ulaşamazsın. Daha doğrusu layık olduğun noktaya gelemezsin.
İşin hazin tarafı budur.
İyi düşünmek ve yola öyle çıkmak lazım. Belki de çıkmamak...
***
Bu bakımdan...
Yeni partinin gecikmesi normaldir.
Zira parti kurmak “kurmaya karar vermek”le olmaz. Karar yetmez. Yeni partiyi ancak şartlar getirir.
Nitekim AK Parti’yi de şartlar getirmişti.