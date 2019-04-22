İmamoğlu’nu Belediye Başkanı seçtiler ama müstakbel Cumhurbaşkanı gibi görüyorlar... Ve bunu yayıyorlar.
Müthiş bir PİAR...
Tamam da bence ona kötülük ediyorlar:
- Önce yüzünü eskitecekler.
- Sonra bıktıracaklar.
- Sonra tartışmaların içine atacaklar.
- En sonra da belki yalnız bırakacaklar.
Daha var, 4 buçuk yıl.
Ne oluyorsunuz?
Bırakın da adam Belediye Başkanlığını yapsın...
***
İzmir ve Ankara Belediye Başkanlarının böyle bir derdi yok.
Onlara müstakbel CHP Genel Başkanlığı’nı da yakıştıran yok.
Bunları sadece İstanbul’da görüyoruz. Sanki İstanbul’a Belediye Başkanı olanların kaderinde (veya hedefinde) ille Cumhurbaşkanı olmak da vardır.
Ne münasebet...
Tayyip Erdoğan 1994’te İstanbul’a Belediye Başkanı olduğunda hangimizin aklına geldi bir gün Cumhurbaşkanı olacağı?
Ya da şöyle sorayım:
- Erdoğan’dan başka hangi Cumhurbaşkanı Belediye Başkanlığı yapmış ki?
***
Yine de kader çizgisidir bu. Kimin ne olacağını Allah bilir.
İmamoğlu’na tavsiyem, bu tip dolduruşlara gelmeyip, bu gibi laflara kulak tıkayıp, sadece işine bakmasıdır.
Seyir defteri
İmamoğlu’nu Belediye Başkanı seçtiler ama müstakbel Cumhurbaşkanı gibi görüyorlar... Ve bunu yayıyorlar.
Müthiş bir PİAR...
Tamam da bence ona kötülük ediyorlar:
- Önce yüzünü eskitecekler.
- Sonra bıktıracaklar.
- Sonra tartışmaların içine atacaklar.
- En sonra da belki yalnız bırakacaklar.
Daha var, 4 buçuk yıl.
Ne oluyorsunuz?
Bırakın da adam Belediye Başkanlığını yapsın...
***
İzmir ve Ankara Belediye Başkanlarının böyle bir derdi yok.
Onlara müstakbel CHP Genel Başkanlığı’nı da yakıştıran yok.
Bunları sadece İstanbul’da görüyoruz. Sanki İstanbul’a Belediye Başkanı olanların kaderinde (veya hedefinde) ille Cumhurbaşkanı olmak da vardır.
Ne münasebet...
Tayyip Erdoğan 1994’te İstanbul’a Belediye Başkanı olduğunda hangimizin aklına geldi bir gün Cumhurbaşkanı olacağı?
Ya da şöyle sorayım:
- Erdoğan’dan başka hangi Cumhurbaşkanı Belediye Başkanlığı yapmış ki?
***
Yine de kader çizgisidir bu. Kimin ne olacağını Allah bilir.
İmamoğlu’na tavsiyem, bu tip dolduruşlara gelmeyip, bu gibi laflara kulak tıkayıp, sadece işine bakmasıdır.