Seyir Defteri

Çaktırmadan Barzani’yi destekledi, adamı da yaktı.

Suriye’ye burnunu soktu, bataklığa gömüldü, çıkamıyor.

Irak’ı zaten perişan edip bıraktı.

Katar Krizi’ni çıkardı ama hiçbir yere varamadı.

İran’la dalaşıyor, Kuzey Kore’ye bulaşıyor ama havanda su dövüyor.

Eşkiya’ya binlerce tır silah verdi ama silahların akıbetini bilmiyor.

***

Hangi birini sayalım?

Kudüs diye tutturdu, boyunun ölçüsünü aldı. BM üyelerinin iradelerine hükmetmeye kalktı, hezimete uğradı.

Daha eskilere gitmeyelim. Bastığı yerde ot bitmediğine dünya şahit.

“Bizde yargı var” diye övünüyordu. Rıza Sarraf davasını gördük. Yüzüne gözüne bulaştırdı. Her kumpasta suçüstü yakalandı.

Gizli Servis’in gizliliği kalmadı, Milli Polis’in becereksizliği tavan yaptı.

Diplomat diye yolladığı ajanlar da hep acemi çıktı.

Ne bu?

- Süper güç.

Not:

Caddeyi onarırken, Beşiktaş Belediyesi işçileriyle Büyükşehir Belediyesi işçileri arasında kavga çıkmış.

Hizmet yarışı olsa iyi. Ama öyle değil, yetki gaspı sebebiyle.

Bence Beşiktaş tarafı haklı. Nispetiye cadesindeki o noktayı biliyorum. Büyükşehir onaracak idiyse aylardır onarsaydı. Ne bekledi?