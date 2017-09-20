Seyir defteri

TEOG sistemi geldiğinde, bu kadar konuşulmamıştı.

TEOG kalktı. Biz şimdi kalkmış olan bir TEOG’u konuşuyoruz. Sanki Reform yaptık.

Her değişiklik reform değildir.

Adı üstünde: Değişiklik’tir.

Ve biz değişikliklerle ilk defa tanışmıyoruz.

Efendim, son 15 yılda 6 Milli Eğitim Bakanı gelmiş geçmiş. Anladık da, acaba ondan önceki 15 yılda kaç bakan gelmiş geçmiş.

***

Ezeli derdimiz bu.

Biz ortaokulu bitirdiğimiz yıl, bir de elemeler adı altında bir sınava daha girdik. Piyango bize çıktı. Çünkü ertesi yıl o sınav kaldırıldı. Ama bu defa da liseler 4 yıla çıktı. Yani o da bizi buldu.

4 yıl okuduk.

Bitti mi?

Ne münasebet?

Olgunluk adı altında bir sınav daha verdik. Vermezsen üniversite sınavlarına giremezdin.

Bu engelleri aştığımız yıl, haydii, liseler tekrar 3 yıla indi

ve olgunluk sınavı denen o ucube de kaldırıldı. Yani bizim yaş grubu adeta cezalandırıldı.

***

Neyse ki talih bir kerecik yüzümüze gülü. 9’uncu sınıftan 10’uncu sınıfa geçerken, Biyoloji’den takılıp ikmale kalmıştım. Tam o sırada tek dersten borçlu olarak üst sınıfa devam hakkı çıktı.

Nasıl sevindiğimi anlatamam.

***

Değişiklikler hâlâ aynı tempoyla devam ediyor.

Hem de eğitimde reform adı altında...

Halbuki bunların hiçbiri

reform değil.

Bizim için reform nedir, söyleyeyim:

Sisteme bir daha hiç el sürmemeye karar vermektir asıl reform.

Bırakınız artık olduğu gibi kalsın. Bari istikrar der avunuruz.

Haa, bir de müfredat var, sahi...

O bambaşka bir şey.