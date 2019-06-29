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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Selam söyleyin

29 Haziran 2019

Kıyamet kopuyor, S-400’lerin en kritik günlerindeyiz fakat beyefendiler referanduma gitme derdinde...

Halk’a sorulacak soru da şu:

- Cumhurbaşkanı, tarafsız olsun mu olmasın mı?

Cevabı bellidir:

- Tarafsız olsun: Yüzde 99.9.

Aksini kim söyler?

Böyle soruya böyle cevap.

***

İstanbul seçiminden sonra bunlara bir cevvaliyet ve bir medeni cesaret gelmiş bravo ama 1 dakika... Referandumlarda soru öyle sorulmaz. Sistem oylanır.

Sistem de bir pakettir.

Partili Cumhurbaşkanı dahil çeşitli maddeleri içeren bir paket.

Yoksa nerede görülmüş tarafsız olsun mu olmasın mı muhabbeti?

Olsun olsun...

Tabii ki tarafsız olsun.

En az Ahmet Necdet Sezer kadar.

***

Lakin, biraz ciddi olalım.

Önce şu S-400’ler meselesinde, kimden yana tavır koyacağımızı konuşalım.

Yoo... Dilerseniz orada da tarafsız kalalım. Amerika’nın kaypak tutumu karşısında susalım, YPG bize mi saldıracak, ne lüzum var yurt savunmasına? Gelin, biz bu meseleye karışmayalım. Dilsiz şeytan’ı oynayalım.

***

Bugünkü görüşmede Trump ne derse desin... Bize ne Tek Adam’ın şahsi problemi bu.

Madem ki bu S-400’ler sarayı savunmak için satın alınıyor, bırakalım onlar kendi aralarında hesaplaşsın. Biz tarafsız kalalım. Koskoca Türk Siyaseti böyle küçük meselelerle uğraşmasın.

Nasıl ama?

Bu da tarafsız bir yazı olmadı mı?

Vallaha oldu.

Taraf tuttuysam söyleyin düzelteyim. Trump’a ayıp olmasın.

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