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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Seçimsiz olmaz

2 Temmuz 2019

Huylu huyundan vazgeçer mi?

Memleket üç gün huzur buldu, onu bile çok gördüler...

4 yıl seçim yok dendi ya, ne münasebet, ille havayı bulandıracaklar.

Parlamenter Sistem’e geri dönme hazırlığına ne dersiniz?

Meclis kararıyla olacak olsa, hay hay, “hemen dönelim” en azından bir deneyelim.

Fakat mümkün değil.

Öyleyse?

- Haydii, sandık başına.

Asgari 1 referandum ve 2 defa seçim lazım. Yapın hesabını görün.

Yani 3 kere sandığa gideceksiniz.

Allah kolaylık versin.

Düğmeye şimdi bassanız, acaba kaç yıl sürer.

***

Peki, şu meclis aritmetiğini değiştiremez miyiz?

Evelallah... Değiştiririz.

Kurulacak yeni partiler var. Kırkar ellişer transfer yaparlar, meclis aritmetiğini hemen değiştirirler.

- Yine mi transfer dönemi.

90 model taktikler bunlar.

Kaldı ki o da yetmez.

Önünde sonunda sandık ve sandıklar kaçınılmaz.

***

Güya 4 yıl seçim yoktu.

Hani, ne oldu?

Sorsanız, diyecekler ki:

- Biz seçim istemiyoruz ki.

- Ne istiyorsunuz?

- Parlamenter Sistem’e dönmek istiyoruz.

Bu masum istek, erken seçim istemenin amcazâdesidir. Hatta derhal seçim... Harika.

***

İsterseniz önce bir referandum yapıp halk’a soralım.

- Erken seçime evet mi hayır mı?

Hiç de fena bir prova sayılmaz.

Hatta isterseniz böyle bir referandum yapıp yapmamayı da önce halk’ın oylarına sunalım.

Maksat şenlik olsun.

Başka ne işimiz var?

Not:

Trump Kuzey Kore toprağına sembolik de olsa ayak bastı ya...

Geçmiş olsun ey Kuzey Kore.

ABD’nin bastığı yerde ot bitmez.

Senin de akıbetin belli oldu.

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