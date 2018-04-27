Seçim defteri

Aday belirlemekte bu kadar tereddüt geçirenler, bu kadar hantal davrananlar üçüncü tur’a ancak yetişirler.

Ortada henüz aday yok ama yaverleri var.

Potansiyel Başkan Muharrem İnce’nin yardımcıları, vallahi Muharrem Bey’den daha çok hoşuma gitti.

***

Unutmadan şunu söyleyeyim.

Eğer ipe un sermek istiyorsanız, işte size bir fırsat. “Hele şu seçim geçsin de, bakarız” diyerek her şeyi erteleyebilirsiniz.

Hoşlanmadığınız ne varsa, hepsinden kurtulmanın mazereti hazırdır: “Seçim geçsin de bakarız.”

Sallayın gitsin.

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Bir de 18 yaş gençliği’ne notum var.

Haberiniz olsun gençler.

Seçmen yaşı, doğum yılına değil, doğum gününe göre...

Eğer 24 Haziran’dan önce doğmuşsanız mesele yok. Ama 24 Haziran’dan 5 dakika sonra bile doğduysanız, 18 yıl evvel elinizde olmayarak yaptığınız bu 5 dakikalık rötar, size tam 5 yıl’a mâlolacaktır.

Oturup bekleyeceksiniz.

Umutlar ve idamlar

Altan Öymen’in kitabı, tam vaktinde ulaştı okuyucularına...

Mevsim ilkbahardır.

Nisan-Mayıs olaylarıyla hızlanan o süreç, 1960-61 Türkiyesini, bakınız nerelere götürüyor.

Altan Öymen çok güzel anlatmış.

Okuyunuz.

(Umutlar ve İdamlar 1960-19961 / Doğan Kitap)