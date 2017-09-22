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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Şart’a bakın

22 Eylül 2017

Barzani, referandumdan vazgeçebilirmiş ama şartı varmış:

- Bağımsızlık garantisi verilirse.

Yahu referandumun amacı ve hedefi zaten bağımsızlık değil mi?

Bu uyanık, maça çıkmadan, yani zahmetsiz tarafından, hükmen galip gelmek istiyor.

Şartını sevsinler.

****

Ona nasıl anlatsak ki, bu saatten sonra:

- Sen bu referandumdan vazgeçsen de zarardasın, vazgeçmesen de zarardasın.

Başına iş açtın.

Çünkü vazgeçersen, bölgende on paralık itibarın kalmayacak.

Vazgeçmeyip referandumu

yaparsan da, faturası ağır olacak.

Yani elindeki avucundaki de gidecek.

Şimdi otur karar ver:

Kırk katır mı, kırk satır mı?

Baban sana öğretmedi mi ki:

- Oğlum, Dimyat’a pirince giderken dikkat et, evdeki bulgurdan olma.

 

 

Bir çağrışım

Emmanuel Macron’un, Türkiye Cumhurbaşkanı karşısında nasıl

ezik ve mahçup oturduğunu görünce şunu düşündüm.

2019 seçimlerinde aday olarak bir Törkiş Macron modeli arayanlar varsa, hemen vazgeçsinler.

Evet, Türkiye’de bir Macron bulabilirler.

Bir çok Macron bulabilirler. Daha iyisini de bulabilirler.

Lakin...

Tecrübesiz ve çelimsiz bir Macron’la işte ancak bu noktaya varabilirler.

Çaylak Fransız, 15 gün önce ya öyle konuşmayacaktı, ya da şimdi böyle oturmayacaktı.

Aman yahu.

- Bu da mı dert?

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