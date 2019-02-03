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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Sarı kart

3 Şubat 2019

Ekrem İmamoğlu, çarşı pazar geziyor. İyi ediyor. Demode olsa bile faydalı bir yöntemdir. Hele CHP yandaşı değil de rakip seçmenlerin yoğun olduğu semtlerde dolaşması, hem hoş bir görüntüdür hem de akıllıca bir taktik.

Lakin...

Sanki oralara salyangoz satmaya gelmiş gibi bazen tuhaf tepkilerle karşılaşıyor. Fiziki müdahaleyi aklından geçirenler bile çıkıyor... Kuraldışı bir durum bu: Sarı kart.

Kırmızı kart

Bir de bu var.

Hem de kural ihlali, bu defa siyasetin üst katlarından geliyor.

“Seçimden sonra Türkiye’yi İMF yönetecek” diye bir kara haber.

Külliyen yalan.

Kimsenin işine yaramayacak olan tehlikeli bir yalan.

Sanki bu ülkede yaşamayan ya da yaşamayacak olanların, zevkle ürettikleri koca bir yalan.

Kırmızı kart az bile ama şimdilik bununla yetinelim.

Karma takım

Bu arada, transferler fena gitmiyor.

Kadrosundaki usta oyuncularla yetinmeyip dışarıda aday aramak, sanırsınız parti tüzüğünün emri.

Ankara’ya bir eski, MHP’li, hadi neyse... Artık o CHP’li sayılır.

Birçok ilçeye, HDP renkleriyle yanaşmak... Hadi, o da neyse... Çoğu aşina sayılır.

Şimdi bir de ÖDP’li çıktı.

İYİ Parti ve SP desen, onlarla zaten müttefik.

.........

Vallaha bu kadar güçlü bir karma takım kurmak iyidir ama başlarına da iyi bir hoca lazım.

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