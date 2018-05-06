Rozet’e dair

Muharrem İnce iyi aday.

Üstelik çetin ceviz.

Yani kolay yutulur bir lokma değil.

***

Lakin şu rozet töreni nedir?

Muharrem Bey kardeşim.

CHP rozetini niçin çıkarıyorsun? Bütün memleket biliyor ki, sen, bağımsız, tarafsız bir aday değil, CHP’nin adayısın. O rozeti, seçimi kazandığın takdirde 24 Haziran akşamı çıkaracaktın.

Ne oldu şimdi?

Seçim kampanyanı partisiz, bağımsız, bağlantısız bir aday olarak mı

sürdüreceksin sanki? Mümkün mü?

Olmadı bu.

Oldu da, müsamere gibi oldu.

***

Her neyse.

Bu bir ayrıntı zaten.

Sırf Muharrem İnce’nin dürüst yapısıyla bağdaşmadığı için yadırgadım. Hepsi bu... Üstünde de fazla durmayacağım.

Gelelim sahadaki yarışa.

Tabloyu şöyle görüyorum:

- Yarış, İnce’yle Akşener arasında geçecek.

Ne için?

İkinci gelmek için.

İkinci geleceksin ki, “öbür turda” Erdoğan’ın karşısına çıkabilesin.

İş, öbür tur’a kalır mı?

Onu bilmem.

Ama önce ikinci geleceksin.

İlle de ikinci.

***

Vaziyet böyle.

Biraz da tuhaf doğrusu.

Düşünün.

Aynı ittifak içinde bulunan iki partinin adayı, İnce ve Akşener, hısım iken birdenbire hasım oldular. Birbiriyle amansız bir yarışa girecekler.

Bu da bir ilk.

Gözden kaçmasın diye kayda geçiyorum.