Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Rozet’e dair
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Rozet’e dair

6 Mayıs 2018

Önce şunu söyleyeyim:

Muharremİnce iyi aday.

Üstelik çetin ceviz.

Yani kolay yutulur bir lokma değil.

***

Lakin şu rozet töreni nedir?

Muharrem Bey kardeşim.

CHP rozetini niçin çıkarıyorsun? Bütün memleket biliyor ki, sen, bağımsız, tarafsız bir aday değil, CHP’nin adayısın. O rozeti, seçimi kazandığın takdirde 24 Haziran akşamı çıkaracaktın.

Ne oldu şimdi?

Seçim kampanyanı partisiz, bağımsız, bağlantısız bir aday olarak mı

sürdüreceksin sanki? Mümkün mü?

Olmadı bu.

Oldu da, müsamere gibi oldu.

***

Her neyse.

Bu bir ayrıntı zaten.

Sırf Muharrem İnce’nin dürüst yapısıyla bağdaşmadığı için yadırgadım. Hepsi bu... Üstünde de fazla durmayacağım.

Gelelim sahadaki yarışa.

Tabloyu şöyle görüyorum:

-Yarış, İnce’yle Akşener arasında geçecek.

Ne için?

İkinci gelmek için.

İkinci geleceksin ki, “öbür turda” Erdoğan’ın karşısına çıkabilesin.

İş, öbür tur’a kalır mı?

Onu bilmem.

Ama önce ikinci geleceksin.

İlle de ikinci.

***

Vaziyet böyle.

Biraz da tuhaf doğrusu.

Düşünün.

Aynı ittifak içinde bulunan iki partinin adayı, İnce ve Akşener, hısım iken birdenbire hasım oldular. Birbiriyle amansız bir yarışa girecekler.

Bu da bir ilk.

Gözden kaçmasın diye kayda geçiyorum.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri