Hırs, azim, dirayet gibi özelliklerle hayata karşı motivasyon sağlayan bir

karakteri simgeliyor.

Rocky Balboa.

- Philadelphia’nın öz evladı.

“Halk kahramanı.”

Hepsi kabul ve tamam da... bizim derbide ne işi var, orası anlaşılamıyor.

Yeni bir parti

Bugün Akşener’in Partisi kuruluyor. Hayırlı olsun.

CHP milletvekili Aytun Çıray’ın, partisinden hemen istifa ederek Akşener’e katılması, herhalde samimi bir tercih.

Nitekim Akşener “transferler yoluyla mecliste grup kurma gibi bir hedefleri olmadığını” söylüyor.

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Esasen öyle bir yolun çok çirkin olduğunu, en iyi Akşener bilir. Çünkü 20 yıl önce bunu bizzat yaşamıştı. Mensubu olduğu DYP’nin altını nasıl oymuşlardı... Ne fena bir transfer pazarıydı o...

Akşener, 28 Şubat’ı hiç unutur mu?

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Yani... Transfer yoluna gitmeyecektir.

Lakin, partiye gelmek isteyen milletvekillerine kapıyı nasıl kapatacaktır, onu bilmiyorum.

Her neyse... Bunlar teferruat.

Yeni parti, siyasi hayatımıza hoş geldi.