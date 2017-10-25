Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Rocky Balboa
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Rocky Balboa

25 Ekim 2017

Pensilvanya Eyaleti’ndeki Philadelphia’da heykeli var...

Hırs, azim, dirayet gibi özelliklerle hayata karşı motivasyon sağlayan bir

karakteri simgeliyor.

Rocky Balboa.

-Philadelphia’nın öz evladı.

“Halk kahramanı.”

Hepsi kabul ve tamam da... bizim derbide ne işi var, orası anlaşılamıyor.

 

Yeni bir parti

Bugün Akşener’in Partisi kuruluyor. Hayırlı olsun.

CHP milletvekili Aytun Çıray’ın, partisinden hemen istifa ederek Akşener’e katılması, herhalde samimi bir tercih.

Nitekim Akşener “transferler yoluyla mecliste grup kurma gibi bir hedefleri olmadığını” söylüyor.

***

Esasen öyle bir yolun çok çirkin olduğunu, en iyi Akşener bilir. Çünkü 20 yıl önce bunu bizzat yaşamıştı. Mensubu olduğu DYP’nin altını nasıl oymuşlardı... Ne fena bir transfer pazarıydı o...

Akşener, 28 Şubat’ı hiç unutur mu?

***

Yani... Transfer yoluna gitmeyecektir.

Lakin, partiye gelmek isteyen milletvekillerine kapıyı nasıl kapatacaktır, onu bilmiyorum.

Her neyse... Bunlar teferruat.

Yeni parti, siyasi hayatımıza hoş geldi.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri