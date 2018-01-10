Renkler yarışı

Adı konmasa bile, bu seçim, bir sağ-sol maçına dönüşeceğe benzer.

Hele Devlet Bahçeli’nin deklarasyonundan sonra, formalar ve renkler

iyice belli olmuş, takımlar sahadaki yerlerini almıştır...

***

Lakin bir problem var.

Milliyetçi Muhafazakâr takım, kendi kalesini seçmiştir ama rakibi olan Sosyal Demokrat takımın takviye kadrosunda, bir sıkıntı seziliyor.

Ömürboyu hep milli çizgi’de top koşturmuş ünlü oyuncular,

bu maçta nasıl renk değiştirip de Sosyal Demokratların formasını giyecekler?.. Hele HDP’li oyuncularla aynı takımda nasıl yer alacaklar?

Malum... Tribünler bu konuda çok hassas.

***

Yani, Bahçeli, öyle bir iş yapmıştır ki, maçı adeta kilitlemiştir.

Rakip takım eksik oynasa olmaz. Denge bozulur.

Yabancı futbolcu oynatsa yine olmaz. Bünye yadırgar.

Zaten yabancı da çekinir.

Dedik ya, tribünler hassas.

***

Tevekkeli, geçen yıl bu günler Bahçeli -mealen- demişti ki:

- Biraz sabredin, sonunda ne olacağını göreceksiniz...

Doğrusu bu kadarını hiç tahmin etmedik.

Neyi görecektik?

Bahçeli’nin bu derece planlı programlı ve üstelik bu derece muzip olduğunu bilmiyorduk.

Nişancıymış da.

Bir taşta kaç kuş birden vurdu.

Not:

İran, bütün okullardan İngilizceyi kaldırıyor.

Yapma İran.

İngilizcenin suçu ne?

Amerikancayı kaldır.