Başkan Erdoğan, AB için referanduma gidebileceğimizi ima etti.
Eğer gidilirse, halk’a sorulacak:
- AB’ye evet mi, hayır mı?
Açık ara “hayır” çıkacağı muhakkaktır.
Türk Halkı’nın Avrupa’yı istemediği anlamına gelmez bu... Sadece Avrupa’ya kırgınlığını ifade eder. Çünkü bize çok ayıp ettiler.
***
Yine de böyle bir referanduma gönlüm pek razı değil. Sonuç Avrupayı reddetmek şeklinde algılanacağı için, bir dizi tartışmalar ve ardından da yeni kırgınlıklar getirecektir. Hatta içimizde, bu sonucu “muasır medeniyet” karşıtlığı olarak ilan etmeye hevesli çakma ilericiler çıkacaktır.
***
Bence referanduma gitmeyelim.
Bırakalım, böyle kalsın... Hep sürüncemede kalsın.
Kör topal, bir 60 yıl daha geçsin.
Avrupa, bir 60 yıl daha çifte standart uygulasın.
Avrupa, kendisini Avrupa yapan değerlerine bir 60 yıl daha ihanet etsin.
Bırakalım, Avrupa, bir 60 yıl daha aynaya bakıp utansın.
Onu sürekli mahçup etmek, bizim en büyük kozumuzdur.
O kozu niye kaybedelim?
Türkiye, AB’ye hiç girmeyecekmiş gibi hep böyle dik dursun ama AB’ye sanki yarın girecekmiş gibi hep hazır olsun.
Aman dikkat
8 şehit verdiğimiz Batman katliamını ABD elçiliği kınadı.
Üstelik bir de dedi ki:
- Terörle mücadelede Türkiye’nin yanındayız.
Heyt bre...
Belli ki epey üzülmüşler.
Bu durumda bir şey yazmam lazım ama şaştım kaldım.
Ne desem?
Hah... Bizde bir laf vardır:
- Düğün evinde en çok oynayana, ölü evinde en çok ağlayana dikkat edeceksin arkadaş.
Referandum mu?
Başkan Erdoğan, AB için referanduma gidebileceğimizi ima etti.
Eğer gidilirse, halk’a sorulacak:
- AB’ye evet mi, hayır mı?
Açık ara “hayır” çıkacağı muhakkaktır.
Türk Halkı’nın Avrupa’yı istemediği anlamına gelmez bu... Sadece Avrupa’ya kırgınlığını ifade eder. Çünkü bize çok ayıp ettiler.
***
Yine de böyle bir referanduma gönlüm pek razı değil. Sonuç Avrupayı reddetmek şeklinde algılanacağı için, bir dizi tartışmalar ve ardından da yeni kırgınlıklar getirecektir. Hatta içimizde, bu sonucu “muasır medeniyet” karşıtlığı olarak ilan etmeye hevesli çakma ilericiler çıkacaktır.
***
Bence referanduma gitmeyelim.
Bırakalım, böyle kalsın... Hep sürüncemede kalsın.
Kör topal, bir 60 yıl daha geçsin.
Avrupa, bir 60 yıl daha çifte standart uygulasın.
Avrupa, kendisini Avrupa yapan değerlerine bir 60 yıl daha ihanet etsin.
Bırakalım, Avrupa, bir 60 yıl daha aynaya bakıp utansın.
Onu sürekli mahçup etmek, bizim en büyük kozumuzdur.
O kozu niye kaybedelim?
Türkiye, AB’ye hiç girmeyecekmiş gibi hep böyle dik dursun ama AB’ye sanki yarın girecekmiş gibi hep hazır olsun.
Aman dikkat
8 şehit verdiğimiz Batman katliamını ABD elçiliği kınadı.
Üstelik bir de dedi ki:
- Terörle mücadelede Türkiye’nin yanındayız.
Heyt bre...
Belli ki epey üzülmüşler.
Bu durumda bir şey yazmam lazım ama şaştım kaldım.
Ne desem?
Hah... Bizde bir laf vardır:
- Düğün evinde en çok oynayana, ölü evinde en çok ağlayana dikkat edeceksin arkadaş.