Her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır derler.
Gerçi merhum Bülent Ecevit
çok yönlü ve değerli bir insandı ama Rahşansız acaba nereye varabilirdi?
Onlar hem sevgili, hem arkadaş, hem ülküdaş, birbirlerine
hem anne hem baba, hem de birbirlerinin çocuklarıydılar...
Nurlar içinde yatsınlar.
*
Pazar notları
Dış politikamızı Putin mi belirliyor?
Yoo, bu kadar tevazu da fazla.
İşin aslı şudur:
Putin, bizim Kılıçdaroğlu’ndan sürekli kopya çekiyor.
***
Libya tezkeresi TBMM’den geçmeseydi, bugün Berlin’deki zirve toplanabilir miydi acaba?
Anlaşılan, Putin bizimkilerden
yine kopya çekmiş: Tezkereye hayır diyenlere bakarak doğru yolu bulmuş.
Hem de Yunanistan’ı dışarıda bırakarak.
Yahu bu Putin var ya...
Ne yaman adam.
***
Berlin’de Suriye meselesi de gündeme gelecek.
Elbette gelsin.
Suriye politikamızı da
“Putin belirlediğine göre” artık Davutoğlu’na ihtiyaç kalmadı.
***
Lâkin Esad’la doğrudan görüşmemizi çok isteyen
Putin, birdenbire bu ısrarından vazgeçmişe benzer.
Niçin?
Adana mutabakatı orada dururken, Esad’la görüşmeye epey meraklı birileri aniden ortalara döküldüğü için mi?
Adam haklı...
Başarıyı başkalarına bırakmak istemiyor.
Ne de olsa kopyacı.
Rahşan Hanım
Her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır derler.
Gerçi merhum Bülent Ecevit
çok yönlü ve değerli bir insandı ama Rahşansız acaba nereye varabilirdi?
Onlar hem sevgili, hem arkadaş, hem ülküdaş, birbirlerine
hem anne hem baba, hem de birbirlerinin çocuklarıydılar...
Nurlar içinde yatsınlar.
*
Pazar notları
Dış politikamızı Putin mi belirliyor?
Yoo, bu kadar tevazu da fazla.
İşin aslı şudur:
Putin, bizim Kılıçdaroğlu’ndan sürekli kopya çekiyor.
***
Libya tezkeresi TBMM’den geçmeseydi, bugün Berlin’deki zirve toplanabilir miydi acaba?
Anlaşılan, Putin bizimkilerden
yine kopya çekmiş: Tezkereye hayır diyenlere bakarak doğru yolu bulmuş.
Hem de Yunanistan’ı dışarıda bırakarak.
Yahu bu Putin var ya...
Ne yaman adam.
***
Berlin’de Suriye meselesi de gündeme gelecek.
Elbette gelsin.
Suriye politikamızı da
“Putin belirlediğine göre” artık Davutoğlu’na ihtiyaç kalmadı.
***
Lâkin Esad’la doğrudan görüşmemizi çok isteyen
Putin, birdenbire bu ısrarından vazgeçmişe benzer.
Niçin?
Adana mutabakatı orada dururken, Esad’la görüşmeye epey meraklı birileri aniden ortalara döküldüğü için mi?
Adam haklı...
Başarıyı başkalarına bırakmak istemiyor.
Ne de olsa kopyacı.