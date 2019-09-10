İktidar savaşı her yerde olur da, PKK’da olmaz mı? Orada da var.
Kandil’dekiler, Öcalan cezaevine girdiğinden beri, yani 20 yıldır örgüte liderlik yapmışken, İmralı’dan yönetilmeyi hazmedebilirler mi?
Nitekim hazmetmiyorlar.
“Öcalan da kim oluyor” dercesine bayrak açtılar. Söz sahibi, artık Kandil’deki beyler.
Çünkü Öcalan müebbet.
***
Siyasette de durum aynıdır.
Menderes idam edilmeseydi, o cenahta yeni bir lider çıkamazdı.
Demirel’e siyaset yasağı gelmeseydi, Özal yükselemezdi.
Siyaset böyle bir şey.
Gözden uzaksan, hele ömür boyu cezaevinde kalacaksan, kim dinler seni?
- Kral öldü, yaşasın kral.
***
Selahattin Demirtaş hangi duygularla “Öcalan’ın heykelini dikeceğiz” demişti, elbet onu anlıyoruz. Kaç yıl oldu... Bugün yine aynı lafı söyler mi bilmiyorum. Ama Kandil’dekilerin bu laftan hoşlandıklarını pek zannetmiyorum. Çünkü onlar artık patron oldular, emir alacak konumda değiller.
Hele heykel? Sembol ifade edecektir.
Ne münasebet... Ahde vefa da neymiş...
***
Mesele bundan ibaret.
Ahmet Türk, Kandil’in lafını mı dinler, yoksa İmralı’yı mı dinler?
HDP seçmeni bile... İstanbul seçiminde Sezai Temelli’nin sözünü mü dinledi, yoksa İmralı’nın talimatını mı dinledi? “Silahı bırak” çağrısını bile kimse takmadığına göre adına Kürt Açılımı dedikleri yolda -isteseniz de istemeseniz de- yeni bir strateji üretmeye mecbursunuz. Kime söylüyorum? Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla.
***
Tabii bir de hükümetin seçtiği bir yol var:
- “Son terörist etkisiz hale getirilene kadar.”
Özeti bu.
.........
Madem ok yaydan çıkmıştır. Kandil’dekiler de 80 model olan stratejilerini değiştirip, yeni bir siyaset üretmek zorundadırlar... Hem de “iki haftaya kadar.”
Hem de Amerika’ya rağmen.
Evet, karar Kandil’in.
İmralı’nın değil.
“Rağmen”
İktidar savaşı her yerde olur da, PKK’da olmaz mı? Orada da var.
Kandil’dekiler, Öcalan cezaevine girdiğinden beri, yani 20 yıldır örgüte liderlik yapmışken, İmralı’dan yönetilmeyi hazmedebilirler mi?
Nitekim hazmetmiyorlar.
“Öcalan da kim oluyor” dercesine bayrak açtılar. Söz sahibi, artık Kandil’deki beyler.
Çünkü Öcalan müebbet.
***
Siyasette de durum aynıdır.
Menderes idam edilmeseydi, o cenahta yeni bir lider çıkamazdı.
Demirel’e siyaset yasağı gelmeseydi, Özal yükselemezdi.
Siyaset böyle bir şey.
Gözden uzaksan, hele ömür boyu cezaevinde kalacaksan, kim dinler seni?
- Kral öldü, yaşasın kral.
***
Selahattin Demirtaş hangi duygularla “Öcalan’ın heykelini dikeceğiz” demişti, elbet onu anlıyoruz. Kaç yıl oldu... Bugün yine aynı lafı söyler mi bilmiyorum. Ama Kandil’dekilerin bu laftan hoşlandıklarını pek zannetmiyorum. Çünkü onlar artık patron oldular, emir alacak konumda değiller.
Hele heykel? Sembol ifade edecektir.
Ne münasebet... Ahde vefa da neymiş...
***
Mesele bundan ibaret.
Ahmet Türk, Kandil’in lafını mı dinler, yoksa İmralı’yı mı dinler?
HDP seçmeni bile... İstanbul seçiminde Sezai Temelli’nin sözünü mü dinledi, yoksa İmralı’nın talimatını mı dinledi? “Silahı bırak” çağrısını bile kimse takmadığına göre adına Kürt Açılımı dedikleri yolda -isteseniz de istemeseniz de- yeni bir strateji üretmeye mecbursunuz. Kime söylüyorum? Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla.
***
Tabii bir de hükümetin seçtiği bir yol var:
- “Son terörist etkisiz hale getirilene kadar.”
Özeti bu.
.........
Madem ok yaydan çıkmıştır. Kandil’dekiler de 80 model olan stratejilerini değiştirip, yeni bir siyaset üretmek zorundadırlar... Hem de “iki haftaya kadar.”
Hem de Amerika’ya rağmen.
Evet, karar Kandil’in.
İmralı’nın değil.