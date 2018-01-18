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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Rağmen

18 Ocak 2018

İçeride sağlam dursaydık, güney sınırımızda bir terör ordusu kurdurmaya kimse yeltenemezdi...

Ne güneyde, ne kuzeyde.

.........

Güvendikleri nedir?

30 bin terörist mi, yoksa içimizdeki çürük damar mı?

Hangisi olursa olsun.

Bu defa iyice bir hesaplaşmak lazım.

***

Sınır... Adı üstünde, her ülkenin bağımsızlık ve dokunulmazlık çizgisi. Yani, Meksika Duvarı gibi sadece bir fantezi ve kapris değil.

Dünya’nın çivisi çıkmış olabilir. Soysuzluk almış başını gidiyor. Ama Türkiye, bazı çürümüş dallarına rağmen, hem sağlıklı aile yapısı’nı hem de milli onuru’nu asla terk etmiyor... Etmez.

***

Öyle ki, savaş rüzgarlarının estiği şu günlerde, o dediğim çürümüş dallar bile canlanıp hayata dönecektir. Eminim ki onun da yüreğinin bir kenarında uyuyan bir şaheser var.

İzi kalmışsa bile yeter.

Yani biz orada terör ordularını tarumar ederken... Sayelerinde içeride sağlayacağımız bir taze vahdet için, kimlere teşekkür borcu olduğumuzu biliyoruz.

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