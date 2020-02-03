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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Püf noktası

3 Şubat 2020

Kutuplaşmadan öte...

Bir de kemikleşme var.

Siyasi partiler ne kadar sertleşirse, onlara oy veren kitleler de o kadar mutlu oluyor. Böyle bir bünye...

*

Milli bütünlüğümüz konusundaki hassasiyetini çok iyi bildiğimiz Devlet Bahçeli, bakın ne diyor:

CHP hangi teklifi getirirse getirsin, destek vermeyiz.

Yoo, makul ve faydalı bir teklifse, nereden gelirse gelsin, MHP’nin destekleyeceğini herkes bilir.

*

Bence fevri söylenmiş bir cümle bu.

Neye benziyor?

“Hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile onu alkışlamayız” diyen muhalefet biçimine benziyor...

İnşallah o da fevri bir cümle olmuş olsun.

Fakat her ikisi de parti tabanlarında memnuniyet yaratmış bulunuyor.

Anlatmak istediğim kemikleşme zaten budur işte.

*

Görmüyor musunuz?

Kayak tatili tartışmalarında İmamoğlu taraftarları, İmamoğlu’ndan daha cansiparâne savunma yapıyorlar.

Libya tartışmalarında Kılıçdaroğlu’ndan daha ateşli konuşmacılar görüyoruz. “Suriye’de ne işimiz var” diye Kılıçdaroğlu 2 kere sorduysa, taraftarları 20 kere sordu.

*

Böyle bir kemikleşme sürerken Ali Babacan gelip de siyasi yelpazenin neresine oturacak, hangi üslubu benimseyecek, merak ediyorum.

Bu ortam ona hiç uygun değil.

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