Yılmaz Ateş’in partiden ihracı neyi değiştirecek?
Deniz Baykal’a kurulan o alçakça tuzağın peşini bırakmayacaklarını söyleyerek işbaşına gelenler, aradan 9 yıl geçtiği halde dönüp bir daha o tarafa bakmadılar.
Halbuki bir baksalardı, FETÖ’nün siyasi ayağına dair -belki- çok önemli ipuçları bulacaklardı.
***
Yılmaz Ateş’in ihraç süreci, hafızalarımızı da tazeledi.
Tazelemez olaydı.
15 temmuza adım adım nasıl geldiğimizi artık hatırlamak bile istemiyor insan...
Çok aşağılık bir girişimdi.
*
Zor olan
Emeklilikte yaşa takılanların problemlerini CHP çözecek...
Genel Başkan dün söz verdi.
Çözecek...
İktidar olmadığı halde çözecek...
Milyarlarca lirayı nerden bulacaksa bulacak ve çözecek.
Gördünüz mü?
“CHP’yi yönetmek, devleti yönetmekten daha zor.”
.........
İşten atılan belediye çalışanlarına da yine kim sahip çıkmıştı?
Devleti yönetmekten kolay ne var?
Marifet CHP’yi yönetmek.
1946’dan beri tek başına iktidar olamıyorsa, acaba hangi sebeptendir?
Püf noktası
Yılmaz Ateş’in partiden ihracı neyi değiştirecek?
Deniz Baykal’a kurulan o alçakça tuzağın peşini bırakmayacaklarını söyleyerek işbaşına gelenler, aradan 9 yıl geçtiği halde dönüp bir daha o tarafa bakmadılar.
Halbuki bir baksalardı, FETÖ’nün siyasi ayağına dair -belki- çok önemli ipuçları bulacaklardı.
***
Yılmaz Ateş’in ihraç süreci, hafızalarımızı da tazeledi.
Tazelemez olaydı.
15 temmuza adım adım nasıl geldiğimizi artık hatırlamak bile istemiyor insan...
Çok aşağılık bir girişimdi.
*
Zor olan
Emeklilikte yaşa takılanların problemlerini CHP çözecek...
Genel Başkan dün söz verdi.
Çözecek...
İktidar olmadığı halde çözecek...
Milyarlarca lirayı nerden bulacaksa bulacak ve çözecek.
Gördünüz mü?
“CHP’yi yönetmek, devleti yönetmekten daha zor.”
.........
İşten atılan belediye çalışanlarına da yine kim sahip çıkmıştı?
Devleti yönetmekten kolay ne var?
Marifet CHP’yi yönetmek.
1946’dan beri tek başına iktidar olamıyorsa, acaba hangi sebeptendir?