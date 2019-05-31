Keskin kutuplaşmalarda, kimse karşı kamptan zırnık koparamıyor.
Bilakis... Onlar atıştıkça, iki taraf, daha da kemikleşiyor.
***
Yakın tarihimiz bunun örnekleriyle doludur.
İsmet Paşa - Menderes yahut Demirel - Ecevit mücadelesi, kulüp tutar gibi sürdü gitti... Her tartışma, onların kadrolarını ve taraftarlarını daha keskinleştirdi.
Buna mukabil bir Güneş Motelleri Toplantısı, kaleyi içerden fethettiği için, siyasi tabloyu alt üst etti.
***
Bilenler bilmeyenlere anlatsın.
Bozbeyli’nin DP’si ve Erbakan’ın MSP’si -tıpkı baltanın sapı gibi- ormanı fena halde zedelemiştir.
“Koparan sinemi ağyar elidir
Dost elinden yüreğim yârelidir”
Bütün mesele bu.
***
Şuraya gelmek istiyorum.
Bugün Kılıçdaroğlu şiddetli ve hiddetli muhalefet yapıyor... ama yaptığı, iktidar kanadını kemikleştirmekten başka bir işe yaramıyor... Ağzıyla kuş tutsa (ki tutuyor) Cumhur İttifakı’na Meral Akşener’in ve Karamollaoğlu’nun getirdiği tahribatı getiremez.
***
Yine de Kılıçdaroğlu’nun hakkını teslim edelim.
- Müttefiklerini iyi seçmiştir.
Gerçi HDP’nin böyle bir fonksiyonu yoktur, onu geçiniz. Ama SP ve İYİ Parti sayısal’dan ziyade siyasal bir yük taşıyor.
Hem de ağır bir yük.
Bu iki parti’yi çekip alın altından...
Bakın bakalım, orta sahada geriye ne kalıyor...
# Kitap
Yücel Hacaloğlu’nu anlatan bu güzel kitapta “Türklüğe adanan bir ömür” bulacaksınız. Ayrıca da demokrasimizin nerelerden gelip geçtiğini bize hatırlatan, çok başarılı bir çalışma bu (Türk Ocakları Ankara Şubesi Yayınları)
Püf noktası
Keskin kutuplaşmalarda, kimse karşı kamptan zırnık koparamıyor.
Bilakis... Onlar atıştıkça, iki taraf, daha da kemikleşiyor.
***
Yakın tarihimiz bunun örnekleriyle doludur.
İsmet Paşa - Menderes yahut Demirel - Ecevit mücadelesi, kulüp tutar gibi sürdü gitti... Her tartışma, onların kadrolarını ve taraftarlarını daha keskinleştirdi.
Buna mukabil bir Güneş Motelleri Toplantısı, kaleyi içerden fethettiği için, siyasi tabloyu alt üst etti.
***
Bilenler bilmeyenlere anlatsın.
Bozbeyli’nin DP’si ve Erbakan’ın MSP’si -tıpkı baltanın sapı gibi- ormanı fena halde zedelemiştir.
“Koparan sinemi ağyar elidir
Dost elinden yüreğim yârelidir”
Bütün mesele bu.
***
Şuraya gelmek istiyorum.
Bugün Kılıçdaroğlu şiddetli ve hiddetli muhalefet yapıyor... ama yaptığı, iktidar kanadını kemikleştirmekten başka bir işe yaramıyor... Ağzıyla kuş tutsa (ki tutuyor) Cumhur İttifakı’na Meral Akşener’in ve Karamollaoğlu’nun getirdiği tahribatı getiremez.
***
Yine de Kılıçdaroğlu’nun hakkını teslim edelim.
- Müttefiklerini iyi seçmiştir.
Gerçi HDP’nin böyle bir fonksiyonu yoktur, onu geçiniz. Ama SP ve İYİ Parti sayısal’dan ziyade siyasal bir yük taşıyor.
Hem de ağır bir yük.
Bu iki parti’yi çekip alın altından...
Bakın bakalım, orta sahada geriye ne kalıyor...
# Kitap
Yücel Hacaloğlu’nu anlatan bu güzel kitapta “Türklüğe adanan bir ömür” bulacaksınız. Ayrıca da demokrasimizin nerelerden gelip geçtiğini bize hatırlatan, çok başarılı bir çalışma bu (Türk Ocakları Ankara Şubesi Yayınları)