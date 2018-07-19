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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Püf noktası

19 Temmuz 2018

Kurultaycılar diyor ki:

- 500 imzayı geçtik.

Genel merkez diyor ki:

-Bizdeki verilere göre bu rakam yanlış.

Yahu, mükerrer olmasın.

Aman ha, sahte imza olmasın.

Mühür var mı, mühür?

Islak imza mı?

Noter tasdikli mi? vs...

***

Bunları duyduyça, seçim akşamını hatırlıyorum. Erken öten horoz, galibiyetini ilan ediyor, Anadolu Ajansı’nın verilerini ciddiye almıyordu.

“Adam, kazandı” denince de çok kızdılar.

Böyle denmeseydi adam, belki de kazanmayacaktı...

Vay anasını...

***

İmzalar, yeterli olur veya olmaz.

Onu bilmem.

Ama genel merkeze karşı bir ayaklanma gözüküyor.

Hatta buna ihanet diyenler de var.

Eh, ne de olsa etme bulma dünyası.

İşin bu yönü, bence imza sayısından daha önemli.

 

“Değiştir”

Madem yeni bir hükümet etme sistemi geldi, keşke yeni bir muhalefet etme sistemi de gelse.

- Yeni bir duruş.

- Yeni bir bakış.

- Yeni, bir üslup.

- Yeni bir tempo.

Bunlar olmayacaksa, hergün kurultay yapsan ne fayda?

 

Bedelli

25 yaş sınırındaki gençlere not:

1 gün... Belki de 1 saat... Belki de 1 dakika farkla, yani, elinizde olmayan bir sebeple Bedelli’den yararlanamıyorsanız, geçmiş olsun çocuklar.

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