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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar notları

5 Ocak 2020

İş yine başa düştü.

Tarafınızı seçin bakalım.

- İran mı, Amerika mı?

Hangisini tutuyorsunuz?

***

Şart mıdır?

Evet şarttır.

Bizim kaderimiz bu.

Dünyada kimler tepişiyorsa, birinden birinin mutlaka yanında, öbürünün karşısındayız. Sanki,  anayasa emri.

İçeride de öyleyiz.

Hatta şarkılarımızda bile hep “bir hadise var, can ile canan arasında.”

Hangi taraf?

***

Libya’daki iç savaşı biz çıkartmadık ama herkes biliyor ki taraf’ız.

Suriye’deki savaşı da biz çıkartmadık ama durduğumuz yer Esad’ın karşısı’dır.

Bize göre ABD’nin alternatifi Rusya’dır.

Brezilya - Almanya maçında bile gönlümüz Brezilya’dan yanadır.

Kötü bir huy mudur, iyi bir

huy mudur bilmem ama biz böyleyizdir.

***

Halbuki, Pentagon bile kendi Başkanı’nı (Trump’ı) yalnız bırakıyor. Ve İranlı general’in katledilme emrini Trump verdi diyerek kendi başkanını dünya’ya ihbar ediyor, hedef gösteriyor.

Bu da aynı bir huydur.

***

Zavallı BaşkanTrump, Türkiye’ye uygulanacak yaptırımları bile göğüsleyemiyor ama İranlı generalin katlinde tek yetkili,

tek sorumlu tutulabiliyor.

Pentagon sanki karşı takımdandır.

***

Bizde de benzer tuhaflıklar olmuyor mu?

Mesela 15 Temmuz bir tiyatrodur diyenler, ne demek istiyor? Dünyaya hangi mesajı veriyor? Nereye varmayı düşünüyor? Varamasa bile hangi tarafı tutmuş oluyor?

Bu da bir huy mudur?

Yoksa ruh halinden kaynaklanan bir kriz midir.?

Geçici midir, bulaşıcı mıdır, nedir?

Kimbilir?

Belki de genetiktir.

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