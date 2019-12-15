Birer cümleyle verip
geçmek istedim.
Birer cümleyle.
****
Dünyada bu kadar çok Türkiye düşmanı varsa, S-400 savunma sistemindeki ısrarımızın nedeni hâlâ anlaşılmıyor mu?
****
Bir soru daha:
Güneyimizde esen tehlike, devlet terörü müdür,
yoksa terör devleti midir?
****
Ve bir soru daha:
“YPG sahiden bize
saldırır mı usta?”
****
TBMM’de dört Türkiye Partisi, soykırım tasarısının kabulünü kınadı ama beşincisi “ben Türkiye partisi değilim” dedi,
yani açık konuştu, bravo.
****
Dünyada asker selâmı’nın kınandığı hiç görülmemiştir ama bu başka, çünkü bu Türk Askeri.
****
İngiltere AB’den 5 yıldır çıkamıyor, biz ise 50 yıldır giremiyoruz, hani derler ya,
baba, bir hırsız yakaladım / bırak gitsin / gitmiyor /
getir oğlum / gelmiyor.
****
Son bir not:
Kanal İstanbul, doğrusu benim de içime sinmiyordu ama itiraz edenlere bakınca farkına varmadan birdenbire Kanal İstanbulcu olmuşum, özür dilerim.
Pazar notları
Bunlar birikmiş notlar.
Birer cümleyle verip
geçmek istedim.
Birer cümleyle.
****
Dünyada bu kadar çok Türkiye düşmanı varsa, S-400 savunma sistemindeki ısrarımızın nedeni hâlâ anlaşılmıyor mu?
****
Bir soru daha:
Güneyimizde esen tehlike, devlet terörü müdür,
yoksa terör devleti midir?
****
Ve bir soru daha:
“YPG sahiden bize
saldırır mı usta?”
****
TBMM’de dört Türkiye Partisi, soykırım tasarısının kabulünü kınadı ama beşincisi “ben Türkiye partisi değilim” dedi,
yani açık konuştu, bravo.
****
Dünyada asker selâmı’nın kınandığı hiç görülmemiştir ama bu başka, çünkü bu Türk Askeri.
****
İngiltere AB’den 5 yıldır çıkamıyor, biz ise 50 yıldır giremiyoruz, hani derler ya,
baba, bir hırsız yakaladım / bırak gitsin / gitmiyor /
getir oğlum / gelmiyor.
****
Son bir not:
Kanal İstanbul, doğrusu benim de içime sinmiyordu ama itiraz edenlere bakınca farkına varmadan birdenbire Kanal İstanbulcu olmuşum, özür dilerim.