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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar notları

15 Aralık 2019

Bunlar birikmiş notlar.

Birer cümleyle verip

geçmek istedim.

Birer cümleyle.

****

Dünyada bu kadar çok Türkiye düşmanı varsa, S-400 savunma sistemindeki ısrarımızın nedeni hâlâ anlaşılmıyor mu?

****

Bir soru daha:

Güneyimizde esen tehlike, devlet terörü müdür,

yoksa terör devleti midir?

****

Ve bir soru daha:

“YPG sahiden bize

saldırır mı usta?”

****

TBMM’de dört Türkiye Partisi, soykırım tasarısının kabulünü kınadı ama beşincisi “ben Türkiye partisi değilim” dedi,

yani açık konuştu, bravo.

****

Dünyada asker selâmı’nın kınandığı hiç görülmemiştir ama bu başka, çünkü bu Türk Askeri.

****

İngiltere AB’den 5 yıldır çıkamıyor, biz ise 50 yıldır giremiyoruz, hani derler ya,

baba, bir hırsız yakaladım / bırak gitsin / gitmiyor /

getir oğlum / gelmiyor.

****

Son bir not:

Kanal İstanbul, doğrusu benim de içime sinmiyordu ama itiraz edenlere bakınca farkına varmadan birdenbire Kanal İstanbulcu olmuşum, özür dilerim.

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