Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Pazar Notları
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar Notları

8 Eylül 2019

Meclis açılır açılmaz, Yargı Reform paketi gelecek gündeme.

Bardağın yine yarısını dolu, yarısını boş görenler olacak.

- Yetmez ama evet’çiler.

- Eksik ama kabul’cüler.

Tabii bir de külliyen ret cephesi. Yani istemezük’çüler.

***

Dağ fare doğurdu demek için nasıl da sabırsızlananlar var.

Asıl tuhaf olan da, paketin içeriğini tam bilmeyenlerin şimdiden eleştirileri yahut alkışlarıdır.

Taraf tutmaktan gözlerimiz kör olmuş.

Mantık uçup gitmiş.

Siyasi nezaket?

O zaten hiçbir zaman yoktu.

***

Beğenin veya beğenmeyin...

Onu bilmem.

Lakin hiçbir paket, memlekete kötülük etmek için açılmaz.

Haa... 18 yıldır niye açmadık diye soran olursa da, cevabı şudur: “98 yıldır niye açmadık?”

***

Uzlaşma komisyonlarında 12 kişi uzlaşamazken, tv oturumlarında 3 kişi bile anlaşamazken, koca bir Türkiye’yi hangi yargı paketi mutlu edebilir?

Daha durun.

Anayasa hazırlığı var.

Adı milli mukaveledir ama yüzdeyüz mutabakat’la yazılmış tek anayasa yok dünyada.

 

“Gençlik Sırları”

Bu kitabı, çalışmalarını hayret ve takdirle izlediğim Özgür Gökmen Çelenk yazdı.

Özgür, 23 uzmandan görüş alarak, yüzlerce öneri sunuyor size...

Bunların hepsini bir arada, ancak bu kitapta bulabilirsiniz.

Tavsiye ederim.

Gençlik Sırları - Posta Kitap.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Ağır kusur bedeliİlber OrtaylıAğır kusur bedeli08.09.2019
İş dünyası 100 milyar doların peşindeJale Özgentürkİş dünyası 100 milyar doların peşinde08.09.2019
Merkez Bankası bekleniyorZeynel BalcıMerkez Bankası bekleniyor08.09.2019
Buray’ın Hindistan’da klip macerası... Tac Mahal’e girmek için gizlice duvardan atladıkİsmail SARIBuray’ın Hindistan’da klip macerası... Tac Mahal’e girmek için gizlice duvardan atladık08.09.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.