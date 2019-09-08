Meclis açılır açılmaz, Yargı Reform paketi gelecek gündeme.
Bardağın yine yarısını dolu, yarısını boş görenler olacak.
- Yetmez ama evet’çiler.
- Eksik ama kabul’cüler.
Tabii bir de külliyen ret cephesi. Yani istemezük’çüler.
***
Dağ fare doğurdu demek için nasıl da sabırsızlananlar var.
Asıl tuhaf olan da, paketin içeriğini tam bilmeyenlerin şimdiden eleştirileri yahut alkışlarıdır.
Taraf tutmaktan gözlerimiz kör olmuş.
Mantık uçup gitmiş.
Siyasi nezaket?
O zaten hiçbir zaman yoktu.
***
Beğenin veya beğenmeyin...
Onu bilmem.
Lakin hiçbir paket, memlekete kötülük etmek için açılmaz.
Haa... 18 yıldır niye açmadık diye soran olursa da, cevabı şudur: “98 yıldır niye açmadık?”
***
Uzlaşma komisyonlarında 12 kişi uzlaşamazken, tv oturumlarında 3 kişi bile anlaşamazken, koca bir Türkiye’yi hangi yargı paketi mutlu edebilir?
Daha durun.
Anayasa hazırlığı var.
Adı milli mukaveledir ama yüzdeyüz mutabakat’la yazılmış tek anayasa yok dünyada.
“Gençlik Sırları”
Bu kitabı, çalışmalarını hayret ve takdirle izlediğim Özgür Gökmen Çelenk yazdı.
Özgür, 23 uzmandan görüş alarak, yüzlerce öneri sunuyor size...
Bunların hepsini bir arada, ancak bu kitapta bulabilirsiniz.
Tavsiye ederim.
Gençlik Sırları - Posta Kitap.
Pazar Notları
Meclis açılır açılmaz, Yargı Reform paketi gelecek gündeme.
Bardağın yine yarısını dolu, yarısını boş görenler olacak.
- Yetmez ama evet’çiler.
- Eksik ama kabul’cüler.
Tabii bir de külliyen ret cephesi. Yani istemezük’çüler.
***
Dağ fare doğurdu demek için nasıl da sabırsızlananlar var.
Asıl tuhaf olan da, paketin içeriğini tam bilmeyenlerin şimdiden eleştirileri yahut alkışlarıdır.
Taraf tutmaktan gözlerimiz kör olmuş.
Mantık uçup gitmiş.
Siyasi nezaket?
O zaten hiçbir zaman yoktu.
***
Beğenin veya beğenmeyin...
Onu bilmem.
Lakin hiçbir paket, memlekete kötülük etmek için açılmaz.
Haa... 18 yıldır niye açmadık diye soran olursa da, cevabı şudur: “98 yıldır niye açmadık?”
***
Uzlaşma komisyonlarında 12 kişi uzlaşamazken, tv oturumlarında 3 kişi bile anlaşamazken, koca bir Türkiye’yi hangi yargı paketi mutlu edebilir?
Daha durun.
Anayasa hazırlığı var.
Adı milli mukaveledir ama yüzdeyüz mutabakat’la yazılmış tek anayasa yok dünyada.
“Gençlik Sırları”
Bu kitabı, çalışmalarını hayret ve takdirle izlediğim Özgür Gökmen Çelenk yazdı.
Özgür, 23 uzmandan görüş alarak, yüzlerce öneri sunuyor size...
Bunların hepsini bir arada, ancak bu kitapta bulabilirsiniz.
Tavsiye ederim.
Gençlik Sırları - Posta Kitap.