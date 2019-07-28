Haftanın en çarpıcı olayı Türk-ABD heyetlerinin nafile müzakereleri...
Hemen ardından Pompeo’nun demeci.
Ne diyor:
- S-400’leri aktif duruma getirmeyin.
Karikatür gibi adam.
Bu lafın üstüne yorum yapılır mı?
***
Türkiye-ABD ilişkileri ümitsiz vak’a.
Düzelir mi?
Çok zor.
Çünkü mesele S-400’lerden F-35’lerden ibaret değil.
Asıl mesele:
- ABD, artık YPG’den vazgeçemez.
Tut ki bir gün vazgeçti.
Türk Milleti bunu unutmaz... İşte onun için ümitsiz vak’a.
***
İtalya nire, Doğu Akdeniz nire?
Onun bile ayranı kabardığına göre, ta iki misli uzaktaki Fransa’nın arsızlığına şaşmamalı.
***
TSK harikalar yaratıyor, farkında mısınız?
MİT nasıl çalışıyor, onun da farkında mısınız?
Peki, ya Narkotik Şube, ya Siyasi Şube nasıl çalışıyor, onların da farkında mısınız?
Farkındaysanız mesele yok. Ama farkında olmayanlara muhakkak anlatın.
***
Son bir not... Türkiye içinden.
Bir yüz karası.
Hamile kediyi, pitbul’a parçalattıran çocuğun anne babasını çok merak ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirmek kolay değildir.
Herhalde özel eğitim vermiş olacaklar.
Pazar notları
Haftanın en çarpıcı olayı Türk-ABD heyetlerinin nafile müzakereleri...
Hemen ardından Pompeo’nun demeci.
Ne diyor:
- S-400’leri aktif duruma getirmeyin.
Karikatür gibi adam.
Bu lafın üstüne yorum yapılır mı?
***
Türkiye-ABD ilişkileri ümitsiz vak’a.
Düzelir mi?
Çok zor.
Çünkü mesele S-400’lerden F-35’lerden ibaret değil.
Asıl mesele:
- ABD, artık YPG’den vazgeçemez.
Tut ki bir gün vazgeçti.
Türk Milleti bunu unutmaz... İşte onun için ümitsiz vak’a.
***
İtalya nire, Doğu Akdeniz nire?
Onun bile ayranı kabardığına göre, ta iki misli uzaktaki Fransa’nın arsızlığına şaşmamalı.
***
TSK harikalar yaratıyor, farkında mısınız?
MİT nasıl çalışıyor, onun da farkında mısınız?
Peki, ya Narkotik Şube, ya Siyasi Şube nasıl çalışıyor, onların da farkında mısınız?
Farkındaysanız mesele yok. Ama farkında olmayanlara muhakkak anlatın.
***
Son bir not... Türkiye içinden.
Bir yüz karası.
Hamile kediyi, pitbul’a parçalattıran çocuğun anne babasını çok merak ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirmek kolay değildir.
Herhalde özel eğitim vermiş olacaklar.