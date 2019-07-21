Kıbrıs Barış Harekatı’nı iyi ki yapmışız.
Eğer yapmasaydık, ada’yla belki hiçbir organik bağımız kalmayacaktı... Dolayısıyla bugün sondaj çalışmaları da yapamayacaktık.
Ecevit nur içinde yatsın.
***
AB’nin Doğu Akdeniz’le ne alâkası var? Bu durumda Çin ve Japonlar da gelip sondaj çalışmalarına katılsalar, kim ne diyebilir?
***
Nitekim ikiyüzlü Avrupa, “Suriye’de ne işin var?” diye Amerika’ya sorabiliyor mu?
***
Amerika’nın halini endişeyle seyrediyoruz... Demokrasileri askeri vesayet altındadır.
***
Ve bedelli askerlik.
33 bin TL.
- Vatan borcu.
***
FaceApp uygulaması, 20-30 yıl sonraki halimizi gösteriyor ama ah, acaba bizi 20-30 yıl öncesine de götürebilir mi?
***
* Emekli Amiral, Çetinkaya Apatay “Bir Amiral’in yaşamı ve denizaltıcılık anıları”nı yazdı. Mesleğindeki başarılarını hep takdirle takip ettiğim bu Beşiktaşlı dostumun kitabını, önemle tavsiye ediyorum.
(TÜYAP- Kültür Hizmetleri)
Pazar Notları
Kıbrıs Barış Harekatı’nı iyi ki yapmışız.
Eğer yapmasaydık, ada’yla belki hiçbir organik bağımız kalmayacaktı... Dolayısıyla bugün sondaj çalışmaları da yapamayacaktık.
Ecevit nur içinde yatsın.
***
AB’nin Doğu Akdeniz’le ne alâkası var? Bu durumda Çin ve Japonlar da gelip sondaj çalışmalarına katılsalar, kim ne diyebilir?
***
Nitekim ikiyüzlü Avrupa, “Suriye’de ne işin var?” diye Amerika’ya sorabiliyor mu?
***
Amerika’nın halini endişeyle seyrediyoruz... Demokrasileri askeri vesayet altındadır.
***
Ve bedelli askerlik.
33 bin TL.
- Vatan borcu.
***
FaceApp uygulaması, 20-30 yıl sonraki halimizi gösteriyor ama ah, acaba bizi 20-30 yıl öncesine de götürebilir mi?
***
* Emekli Amiral, Çetinkaya Apatay “Bir Amiral’in yaşamı ve denizaltıcılık anıları”nı yazdı. Mesleğindeki başarılarını hep takdirle takip ettiğim bu Beşiktaşlı dostumun kitabını, önemle tavsiye ediyorum.
(TÜYAP- Kültür Hizmetleri)