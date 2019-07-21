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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar Notları

21 Temmuz 2019

Kıbrıs Barış Harekatı’nı iyi ki yapmışız.

Eğer yapmasaydık, ada’yla belki hiçbir organik bağımız kalmayacaktı... Dolayısıyla bugün sondaj çalışmaları da yapamayacaktık.

Ecevit nur içinde yatsın.

***

AB’nin Doğu Akdeniz’le ne alâkası var? Bu durumda Çin ve Japonlar da gelip sondaj çalışmalarına katılsalar, kim ne diyebilir?

***

Nitekim ikiyüzlü Avrupa, “Suriye’de ne işin var?” diye Amerika’ya sorabiliyor mu?

***

Amerika’nın halini endişeyle seyrediyoruz... Demokrasileri askeri vesayet altındadır.

***

Ve bedelli askerlik.

33 bin TL.

- Vatan borcu.

***

FaceApp uygulaması, 20-30 yıl sonraki halimizi gösteriyor ama ah, acaba bizi 20-30 yıl öncesine de götürebilir mi?

***

* Emekli Amiral, Çetinkaya Apatay “Bir Amiral’in yaşamı ve denizaltıcılık anıları”nı yazdı. Mesleğindeki başarılarını hep takdirle takip ettiğim bu Beşiktaşlı dostumun kitabını, önemle tavsiye ediyorum.

(TÜYAP- Kültür Hizmetleri)

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