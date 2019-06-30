Trump sanki lûtfediyor:
“Obama Türkiye’ye âdil davranmadı” diyor.
Âdil mi? Ne âdili? Obama Türkiye’ye kalleşçe davrandı.
Trump lafını esirgemez ama konu Türkiye olunca Obama’yı bile kolluyor...
Neymiş?
Obama âdil davranmamış.
E bari sen âdil davran.
***
Dönelim Türkiye’ye.
Nüfusumuz 82 milyon olmuş.
Ne güzel. Bunun yarısı; şarkıcı türkücü, sazcı sözcü sunucu, oyuncu, gazeteci ve yazar. Öbür yarısı; diyetisyen, yaşam koçu ve tasarımcı.
Eh, geriye ne kaldıysa onlar da ya bizdendir ya sizden.
***
Seçim bitince baktım, afişler söküldü, siyasetçiler indi, duvarlara sanatçıların fotoğrafları asıldı... Binali Bey ve Ekrem Bey gitti, yerlerine Serdar Ortaç, Erol Evgin, Emel Sayın, Yıldız Tilbe, Nilüfer falan geldi.
Yaz şarkıları...
Ne güzel bir İstanbul.
***
4 yıl seçim yok.
4 yıl sonra nüfusumuz 86 milyon olacak.
Seçmen sayısı ise 62 milyon...
Buna bakarak geçersiz oylar’ı şimdiden hesaplayabilirsiniz.
Demek istiyorum ki, geçersizler bir parti kursa, kararsızlar’a fark atar.
***
Parti deyince, durun bir dakika.
Kulis haberlerine göre...
Ali Babacan’ın partisi, Kurban Bayramı’ndan sonra kuruluyor.
Ahmet Davutoğlu ise istikşâfi görüşmelerini sürdürüyor.
***
Siyasette güçlü bir aktör daha var. Şimdilik kenarda bekliyor. Parti falan kuracak değil ama günü gelince Türk Siyasi Hayatı’na damga vuracağı muhakkaktır...
Tanıdınız siz onu:
Prof. Metin Feyzioğlu.
Pazar notları
İlk not Japonya’dan.
Trump sanki lûtfediyor:
“Obama Türkiye’ye âdil davranmadı” diyor.
Âdil mi? Ne âdili? Obama Türkiye’ye kalleşçe davrandı.
Trump lafını esirgemez ama konu Türkiye olunca Obama’yı bile kolluyor...
Neymiş?
Obama âdil davranmamış.
E bari sen âdil davran.
***
Dönelim Türkiye’ye.
Nüfusumuz 82 milyon olmuş.
Ne güzel. Bunun yarısı; şarkıcı türkücü, sazcı sözcü sunucu, oyuncu, gazeteci ve yazar. Öbür yarısı; diyetisyen, yaşam koçu ve tasarımcı.
Eh, geriye ne kaldıysa onlar da ya bizdendir ya sizden.
***
Seçim bitince baktım, afişler söküldü, siyasetçiler indi, duvarlara sanatçıların fotoğrafları asıldı... Binali Bey ve Ekrem Bey gitti, yerlerine Serdar Ortaç, Erol Evgin, Emel Sayın, Yıldız Tilbe, Nilüfer falan geldi.
Yaz şarkıları...
Ne güzel bir İstanbul.
***
4 yıl seçim yok.
4 yıl sonra nüfusumuz 86 milyon olacak.
Seçmen sayısı ise 62 milyon...
Buna bakarak geçersiz oylar’ı şimdiden hesaplayabilirsiniz.
Demek istiyorum ki, geçersizler bir parti kursa, kararsızlar’a fark atar.
***
Parti deyince, durun bir dakika.
Kulis haberlerine göre...
Ali Babacan’ın partisi, Kurban Bayramı’ndan sonra kuruluyor.
Ahmet Davutoğlu ise istikşâfi görüşmelerini sürdürüyor.
***
Siyasette güçlü bir aktör daha var. Şimdilik kenarda bekliyor. Parti falan kuracak değil ama günü gelince Türk Siyasi Hayatı’na damga vuracağı muhakkaktır...
Tanıdınız siz onu:
Prof. Metin Feyzioğlu.