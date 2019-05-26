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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar notları

26 Mayıs 2019

Keşke belediye seçimlerini 2 tur’a çevirsek... 81 ilde, yüzlerce ilçe ve beldede, keşke 2 tur sistemine yönelsek.

Yani?..

- Belediye başkanlarını, ille yüzde 50+1 oy’la seçebilsek.

Tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi.

***

Bugün ittifaklar olmasaydı, birçok il ve ilçede, yüzde 25’le seçilen belediye başkanları görecektiniz. Zaten yıllarca da gördük.

Bunlar yüzde 25 oy’la seçildiler, yüzde 100 yetkiyle şehri yönettiler.

Fakat dikkat...

Seçimin ertesi günü, sokağa çıktıklarında, karşılaştıkları her 4 kişiden üçünün ona oy vermemiş olduğunu fark ettiler.

Yerel seçimlerde, ittifaklar yerine 2 tur’lu sistem bana daha mantıklı geliyor.

***

Şu da anlaşılmıştır ki:

Her şeye rağmen, seçim sistemimiz iyidir. Ne var ki:

1) Oy atmasını bilmiyoruz.

2) Oy saymasını bilmiyoruz.

Daha da kötüsü:

3) Neticeye katlanmayı bilmiyoruz.

İşte şimdi onun sıkıntısını yaşamaktayız.

***

Bakar mısınız?

İstanbul il seçim kurulu başkanı, bıraktı bizi gitti.

Ama nasıl olur?

Tekrarlanan bir maç, adı üstünde, aynı takımlarla, aynı hakemlerle oynanır.

İl seçim kurulu başkanı, eğer siyasi gerginliği protesto için görevini bıraktıysa, yüksek seçim kurulu üyeleri ne yapsın? “7’li çete” “4’lü çete” diye damgalanan hakimler, tam da ateş hattında değiller mi?

Onların canı yok mu?

.........

İstanbul il başkanı, dayanmalıydı, 1 ay daha sabretmeliydi.

Eksikliğini hissedeceğiz.

Ayrıca... Laf aramızda, mazbata vermek ona pek yakışıyordu.

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