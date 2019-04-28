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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar notları

28 Nisan 2019

Türkiye İttifakı... der demez.

İtiraz edenler / Etmeyenler.

Yahu korkmayın.

Fransa ya da Almanya İttifakı, Büyük İsrail İttifakı falan olur da, Türkiye İttifakı ayıp mı olur? Kendimize bunu biz layık görmüyorsak, yabancılar nasıl görsün?

Bir duruş

Bu yaz, F-35 ve S-400 tartışmalarıyla geçecek...

Bakalım, göreceğiz. Milli İttifakçılık neymiş, Büyük Türkiye ülküsü nasıl bir şeymiş... bakalım, Amerikancılar mı kazanacak yoksa antitayyipçiler mi?

Eyvah

Ardahan’a üniversite ne gerek, öyle mi?

Aşkolsun Karamollaoğlu, sadece o yöre için değil, Kafkaslar ve komşu ülkeler için de büyük nimet bu... Hem, siz Ardahan’da üniversite olduğunu yeni mi öğreniyorsunuz?

Efendim, Çamlıca Camii’ne karşı çıkmanızı eh, bir derece anlıyoruz, eksen değiştirmiş olabilirsiniz. Ama üniversiteye karşı çıkmak, Sivas’ta hızlı trene karşı çıkmak’tan daha beter bir istemezükçülük’tür.

Demek ki, üzüm üzüme baka baka karardı ya da körle yatan şaşı kalktı eyvah...

Finale doğru

THY Avrupa Basketbol Şampiyonası’nı merak ve heyecanla takip ediyorum.

Ne var ki, basketboldan sonra dönüp futbola bakınca, futbol ne kadar yavan kalıyor.

.........

FUTBOL DEYİNCE...

Başakşehir, avantaj kaybına uğradı. Eh, seyircisiz bir futbol takımı olarak yine de iyi dayandı. Eğer bu sefer de şampiyonluğu kaçırırsa, taraftarı yok ki üzülsün.

Göztepe seyircisi ta İzmir’den geliyor, Bahçeşehir sakinleri ise kendi bahçelerinde oynanan maça gitmiyor.

Sırf İstanbul’da değil, dünya futbolunda görülmemiş bir acayip durum bu...

Bana ne deyip geçemedim.

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